Убийство украинцев в Германии — погибшими оказались военные
Правоохранители установили личности убитых украинцев в Германии. Ими оказались два украинских военнослужащих, находясь на реабилитации в местной клинике.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале в воскресенье, 28 апреля.
Подробности трагедии
По его словам, обнаружено, что жертвами этой трагедии стали именно украинские военнослужащие. Убийство повергло в шок не только украинскую общественность, но и международное сообщество.
Алексей Гончаренко также отметил, что полиция уже задержала подозреваемого в убийстве, однако следствие продолжается, и проводятся допросы возможных свидетелей.
Убийство украинцев в Германии
Напомним, что в немецком городке Мурнау в одном из торговых центров в субботу, 27 апреля, были убиты два украинца. По предварительной информации, в преступлении подозревается гражданин России.
Известно, что вчера в 17:20 в оперативный центр Южного управления полиции Верхней Баварии поступило сообщение о двух тяжелораненых мужчинах в ТЦ.
Медики на месте установили, что один из них скончался от полученных серьезных ранений. Второго мужчину доставили в ближайшую больницу и провели реанимационные мероприятия, однако он также скончался.
Правоохранители установили, что в преступлении подозревается 57-летний гражданин России, мужчину арестовали у него дома недалеко от места преступления. Известно, что погибшие от ножевых ранений украинцы были 23 и 36 лет.
По данным полиции, сегодня задержанный предстанет перед следователем судьей для избрания меры пресечения, прокуратура просит заключить его под стражу. Продолжается уголовное расследование.
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