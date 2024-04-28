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Убийство украинцев в Германии — погибшими оказались военные

28 апреля 2024 17:18
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Убийство украинцев в Германии - погибшими оказались военные
Мемориал на месте убийства двух жителей Украины в Германии. Фото: Алексей Гончаренко / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Правоохранители установили личности убитых украинцев в Германии. Ими оказались два украинских военнослужащих, находясь на реабилитации в местной клинике.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале в воскресенье, 28 апреля.

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Подробности трагедии

По его словам, обнаружено, что жертвами этой трагедии стали именно украинские военнослужащие. Убийство повергло в шок не только украинскую общественность, но и международное сообщество.

Алексей Гончаренко также отметил, что полиция уже задержала подозреваемого в убийстве, однако следствие продолжается, и проводятся допросы возможных свидетелей.

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Сообщение Алексея Гончаренко. Фото: скриншот

Убийство украинцев в Германии

Напомним, что в немецком городке Мурнау в одном из торговых центров в субботу, 27 апреля, были убиты два украинца. По предварительной информации, в преступлении подозревается гражданин России.

Известно, что вчера в 17:20 в оперативный центр Южного управления полиции Верхней Баварии поступило сообщение о двух тяжелораненых мужчинах в ТЦ.

Медики на месте установили, что один из них скончался от полученных серьезных ранений. Второго мужчину доставили в ближайшую больницу и провели реанимационные мероприятия, однако он также скончался.

Правоохранители установили, что в преступлении подозревается 57-летний гражданин России, мужчину арестовали у него дома недалеко от места преступления. Известно, что погибшие от ножевых ранений украинцы были 23 и 36 лет.

По данным полиции, сегодня задержанный предстанет перед следователем судьей для избрания меры пресечения, прокуратура просит заключить его под стражу. Продолжается уголовное расследование.

Также мы писали, что в одном из населенных пунктов на ТОТ Херсонской области кафиры расстреляли 65-летнюю женщину. После этого оккупанты пытались поджечь ее дом.

Алексей Гончаренко
Германия
убийство
полиция
военные

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