У Німеччині вбили двох українців в торговому центрі — що відомо

Поліція на місці вбивство. Фото: соцмережі

У німецькому містечку Мурнау в одному з торговельних центрів в суботу, 27 квітня, було вбито двох українців. За попередньою інформацією, в злочині підозрюють громадянина Росії.

Про це повідомляє німецька поліція.

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Відомо, що вчора о 17:20 до оперативного центру Південного управління поліції Верхньої Баварії надійшло повідомлення про двох важкопоранених чоловіків в ТЦ.

Медики на місці встановили, що один з них помер на місці від отриманих серйозних поранень. Другого чоловіка доставили до найближчої лікарні та здійснили реанімаційні заходи, однак він також помер.

Правоохоронці встановили, що в злочині підозрюється 57-річний громадянин Росії, чоловіка заарештували в нього вдома неподалік місця злочину. Відомо, що загиблі від ножових поранень українці були віком 23 та 36 років.

За даними поліції, сьогодні затриманий постане перед слідчим суддею для обрання запобіжного заходу, прокуратура просить взяти його під варту. Триває кримінальне розслідування.

Нагадаємо, двоє військових РФ вбили п'ятеро осіб на тимчасово окупованій території Херсонської області.

Також ми писали, що в одному з населених пунктів на ТОТ Херсонської області окупанти розстріляли 65-річну жінку. Після цього окупанти намагалися підпалити її будинок.