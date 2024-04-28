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В Германии убили двух украинцев в торговом центре — что известно

28 апреля 2024 09:20
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Германии убили двух украинцев в торговом центре — что известно
Полиция на месте убийства. Фото: соцсети
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В немецком городке Мурнау в одном из торговых центров в субботу, 27 апреля, были убиты два украинца. По предварительной информации, в преступлении подозревается гражданин России.

Об этом сообщает гнемецкая полиция.

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Известно, что вчера в 17:20 в оперативный центр Южного управления полиции Верхней Баварии поступило сообщение о двух тяжелораненых мужчинах в ТЦ.

Медики на месте установили, что один из них скончался от полученных серьезных ранений. Второго мужчину доставили в ближайшую больницу и провели реанимационные меры, однако он также скончался.

Правоохранители установили, что в преступлении подозревается 57-летний гражданин России, мужчину арестовали у него дома недалеко от места преступления. Известно, что погибшие от ножевых ранений украинцы были возрастом 23 и 36 лет.

По данным полиции, сегодня задержанный предстанет перед следователем судьей для избрания меры пресечения, прокуратура просит заключить его под стражу. Продолжается уголовное расследование.

Напомним, двое военных РФ убили пятерых человек на временно оккупированной территории Херсонской области.

Также мы писали, что в одном из населенных пунктов на ВОТ Херсонской области кафиры расстреляли 65-летнюю женщину. После этого оккупанты пытались поджечь ее дом.

Германия
украинцы
убийство
россияне
ТЦ

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