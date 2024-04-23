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У Дніпрі ухвалили вирок нацгвардійцю, який розстріляв співслужбовців

23 квітня 2024 13:51
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Дніпрі ухвалили вирок нацгвардійцю, який розстріляв співслужбовців
Нацгвардієць в суді. Фото: gp.gov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Дніпрі ухвалили вирок нацгвардійцю, який розстріляв співслужбовців на заводі Південмаш у Дніпрі. Йому призначили довічне позбавлення волі.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора у вівторок, 23 квітня.

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Суд визнав фігуранта винним у порушенні статутних правил взаємовідносин, вбивстві та замаху на вбивство двох і більше осіб, викраденні зброї, дезертирстві, а також порушенні статутних правил вартової служби та незаконному поводженні зі зброєю. Йому призначено покарання — довічне позбавлення волі.

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Правоохоронці та затриманий нацгвардієць. Фото: gp.gov.ua

У суді прокурори довели, що 27 січня 2022 року військовослужбовець був включений до складу варти, що охороняла територію державного підприємства "Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова" у Дніпрі.

Вночі зловмисник викрав зброю із зброярні та відкрив вогонь. Внаслідок стрілянини загинули четверо його співслужбовців та працівниця підприємства, ще п’ятеро нацгвардійців — отримали поранення.

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Правоохоронці та затриманий нацгвардієць. Фото: gp.gov.ua

Після цього фігурант втік з місця несення служби та з собою забрав зброю.

Згодом його затримали правоохоронці.

У суді чоловік свою провину визнав повністю. На вирок він очікував під вартою.

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Правоохоронці та затриманий нацгвардієць. Фото: gp.gov.ua

Нагадаємо, у Київській області судитимуть чоловіка, який завдав двомісячній доньці смертельного удару. Він зробив це тому, що дитина не переставала плакати.

Також правоохоронці затримали жителя Одещини за підозрою в умисному вбивстві його односельця. Чоловік під час сварки вдарив свого знайомого ножем у груди за те, що той казав образливі речі у бік дружини зловмисника.

зброя
смерть
вбивство
стрілянина
Нацгвардія
Дніпро
Офіс генерального прокурора

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