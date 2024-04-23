Нацгвардеец в суде. Фото: gp.gov.ua

В Днепре вынесли приговор нацгвардейцу, который расстрелял сослуживцев на заводе Южмаш в Днепре. Ему назначили пожизненное лишение свободы.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора во вторник, 23 апреля.

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Суд признал фигуранта виновным в нарушении уставных правил взаимоотношений, убийстве и покушении на убийство двух и более лиц, похищении оружия, дезертирстве, а также нарушении уставных правил караульной службы и незаконном обращении с оружием. Ему назначено наказание — пожизненное лишение свободы.

Правоохранители и задержанный нацгвардеец. Фото: gp.gov.ua

В суде прокуроры доказали, что 27 января 2022 года военнослужащий был включен в состав стражи, охранявшей территорию государственного предприятия "Производственное объединение Южный машиностроительный завод имени А. М. Макарова" в Днепре.

Ночью злоумышленник похитил оружие из оружейной и открыл огонь. В результате стрельбы погибли четверо его сослуживцев и работница предприятия, еще пятеро нацгвардейцев — получили ранения.

Правоохранители и задержанный нацгвардеец. Фото: gp.gov.ua

После этого фигурант сбежал с места несения службы и с собой забрал оружие.

Впоследствии его задержали правоохранители.

В суде мужчина свою вину признал полностью. Приговора он ждал под стражей.

Правоохранители и задержанный нацгвардеец. Фото: gp.gov.ua

Напомним, в Киевской области будут судить мужчину, который нанес двухмесячной дочери смертельный удар. Он сделал это потому, что ребенок не переставал плакать.

Также правоохранители задержали жителя Одесской области по подозрению в умышленном убийстве его односельчанина. Мужчина во время ссоры ударил своего знакомого ножом в грудь за то, что тот говорил обидные слова в сторону жены злоумышленника.