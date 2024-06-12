Німецькі поліцейські знайшли зниклу 9-річну дівчинку мертвою в лісі. Фото: Bild

У Німеччині знайшли мертвою 9-річну українську дівчинку Валерію, яка зникла безвісти 3 червня. Поліція підтвердила, що тіло, знайдене в лісі неподалік Дебельна (Саксонія) у вівторок, належить дівчинці.

Про це пише видання Bild в середу, 12 червня.

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"Це сумна впевненість. Загибла — зникла дев'ятирічна Валерія. Ми висловлюємо найглибші співчуття її родині", — заявив комісар поліції Карстен Каемпф.

За даними поліції, тіло дитини було виявлено у вівторок далеко від лісових стежок, у підліску на непрохідній місцевості, приблизно за 2,5 кілометра від будинку її батьків.

У поліції зазначили, що Валерія стала жертвою злочину, і розслідування вбивства триває.

Загибла дівчинка Валерія. Фото: Bild

"Наразі наше розслідування зосереджене на колі спілкування сім'ї", — сказала представниця прокуратури Інгрід Бургхарт.

Водночас вона додала, що підозрюваних немає, арешти поки що не проведено. Відомо, що після розслідування і розтину немає жодних ознак того, що дівчинка стала жертвою сексуального злочину.

Німецькі поліцейські знайшли зниклу 9-річну дівчинку мертвою в лісі. Фото: Bild

Що відомо про зникнення Валерії

Валерія жила в Німеччині з матір'ю з 2022 року.

Востаннє дев'ятирічну дівчинку бачили в понеділок минулого тижня, коли вона прямувала до школи. Однак вона туди так і не приїхала. Однокласник Валерії стверджує, що бачив дівчинку перед школою в день її зникнення близько 09:20, вона когось чекала.

При цьому школа не повідомила матір про її відсутність, тому її зникнення помітили тільки вдень, коли вона не прийшла додому.

Протягом дев'яти днів сотні поліцейських і десятки добровольців шукали дівчинку.

Нагадаємо, у німецькому містечку Мурнау в одному з торговельних центрів 27 квітня було вбито двох українців. За попередньою інформацією, в злочині підозрюють громадянина Росії.

Також правоохоронці встановили особи вбитих українців у Німеччини. Ними виявились двоє українських військовослужбовців, які перебували на реабілітації в місцевій клініці.

Раніше у німецькому місті Гоккенгайм поблизу Штутгарта сталося моторошне вбивство 27-річної біженки з України Маргарити Стеценко. Додатково її п'ятитижнева донька та матір, Марина Стеценко, зникли безвісти.