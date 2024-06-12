Зниклу в Німеччині 9-річну українську дівчинку знайшли мертвою в лісі
У Німеччині знайшли мертвою 9-річну українську дівчинку Валерію, яка зникла безвісти 3 червня. Поліція підтвердила, що тіло, знайдене в лісі неподалік Дебельна (Саксонія) у вівторок, належить дівчинці.
Про це пише видання Bild в середу, 12 червня.
Дівчинка стала жертвою злочину
"Це сумна впевненість. Загибла — зникла дев'ятирічна Валерія. Ми висловлюємо найглибші співчуття її родині", — заявив комісар поліції Карстен Каемпф.
За даними поліції, тіло дитини було виявлено у вівторок далеко від лісових стежок, у підліску на непрохідній місцевості, приблизно за 2,5 кілометра від будинку її батьків.
У поліції зазначили, що Валерія стала жертвою злочину, і розслідування вбивства триває.
"Наразі наше розслідування зосереджене на колі спілкування сім'ї", — сказала представниця прокуратури Інгрід Бургхарт.
Водночас вона додала, що підозрюваних немає, арешти поки що не проведено. Відомо, що після розслідування і розтину немає жодних ознак того, що дівчинка стала жертвою сексуального злочину.
Що відомо про зникнення Валерії
Валерія жила в Німеччині з матір'ю з 2022 року.
Востаннє дев'ятирічну дівчинку бачили в понеділок минулого тижня, коли вона прямувала до школи. Однак вона туди так і не приїхала. Однокласник Валерії стверджує, що бачив дівчинку перед школою в день її зникнення близько 09:20, вона когось чекала.
При цьому школа не повідомила матір про її відсутність, тому її зникнення помітили тільки вдень, коли вона не прийшла додому.
Протягом дев'яти днів сотні поліцейських і десятки добровольців шукали дівчинку.
Нагадаємо, у німецькому містечку Мурнау в одному з торговельних центрів 27 квітня було вбито двох українців. За попередньою інформацією, в злочині підозрюють громадянина Росії.
Також правоохоронці встановили особи вбитих українців у Німеччини. Ними виявились двоє українських військовослужбовців, які перебували на реабілітації в місцевій клініці.
Раніше у німецькому місті Гоккенгайм поблизу Штутгарта сталося моторошне вбивство 27-річної біженки з України Маргарити Стеценко. Додатково її п'ятитижнева донька та матір, Марина Стеценко, зникли безвісти.
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