Мер Мукачева Андрій Балога не носитиме електронний браслет — рішення ВАКС

Андрій Балога. Фото: mukachevo.net

Вищий антикорупційний суд дозволив міському голові Мукачева Андрію Балозі не носити електронний браслет. Також посадовець тепер матиме право пересуватися в межах Закарпатської області.

Як повідомив у коментарі Суспільному в понеділок, 2 серпня, адвокат Балоги Євген Старцев, відповідне рішення слідчий суддя ВАКС ухвалив у п'ятницю, 23 серпня.

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За інформацією журналіста Олега Новікова, на знятті браслету наполягала сторона захисту Балоги. Адвокат аргументував таке прохання відключеннями світла та несправною роботою браслету. Інші зобов'язані діятимуть до 23 жовтня.

У чому звинувачують мера Мукачева Андрія Балогу

Наприкінці червня поточного року співробітники СБУ та НАБУ викрили міського голову Мукачева Андрія Балогу та голову Мукачівської районної ради Михайла Ланя у причетності до корупційних схем.

За даними слідства, фігуранти за заниженою вартістю продавали стадіон "Авангард" у центрі міста. Унаслідок їхніх махінацій держава зазнала збитків на суму понад 75 мільйонів гривень.

В якості запобіжного заходу суд обрав для підозрюваного тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 30 мільйонів гривень.

За день після обрання запобіжного заходу Балога вніс заставу та вийшов на волю. Щоправда, навіть після цього він мав дотримуватися низки зобов'язань: не відлучитися з Мукачева без дозволу, утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними, здати паспорт, а також носити електронний браслет.