Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow ВАКС дозволив меру Мукачева Балозі зняти електронний браслет через відключення світла arrow

ВАКС дозволив меру Мукачева Балозі зняти електронний браслет через відключення світла

3 вересня 2024 00:28
Чекарьова Марія - редактор
Мер Мукачева Андрій Балога не носитиме електронний браслет — рішення ВАКС
Андрій Балога. Фото: mukachevo.net
Чекарьова Марія - редактор

Вищий антикорупційний суд дозволив міському голові Мукачева Андрію Балозі не носити електронний браслет. Також посадовець тепер матиме право пересуватися в межах Закарпатської області.

Як повідомив у коментарі Суспільному в понеділок, 2 серпня, адвокат Балоги Євген Старцев, відповідне рішення слідчий суддя ВАКС ухвалив у п'ятницю, 23 серпня.

Читайте також:

Чому з міського голови Мукачева зняли електронний браслет

За інформацією журналіста Олега Новікова, на знятті браслету наполягала сторона захисту Балоги. Адвокат аргументував таке прохання відключеннями світла та несправною роботою браслету. Інші зобов'язані діятимуть до 23 жовтня.

У чому звинувачують мера Мукачева Андрія Балогу

Наприкінці червня поточного року співробітники СБУ та НАБУ викрили міського голову Мукачева Андрія Балогу та голову Мукачівської районної ради Михайла Ланя у причетності до корупційних схем.

За даними слідства, фігуранти за заниженою вартістю продавали стадіон "Авангард" у центрі міста. Унаслідок їхніх махінацій держава зазнала збитків на суму понад 75 мільйонів гривень.

В якості запобіжного заходу суд обрав для підозрюваного тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 30 мільйонів гривень.

За день після обрання запобіжного заходу Балога вніс заставу та вийшов на волю. Щоправда, навіть після цього він мав дотримуватися низки зобов'язань: не відлучитися з Мукачева без дозволу, утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними, здати паспорт, а також носити електронний браслет.

Також важливі новини дня по темі:

корупція чиновники Закарпаття Мукачево

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

02:15 В Україні ввели в експлуатацію перший підземний шпиталь для ЗСУ

02:07 Україна увійшла до десятки найкращих країн у медальному заліку Паралімпіади-2024

01:58 Росіяни стверджують, що дрони намагалися атакувати аеродром у Твері

01:32 На Рівненщині чоловік отримав повістку і не з'явився до ТЦК — що вирішив суд

01:30 Відстрочка від військового призову для аспірантів — алгоритм оформлення у вересні

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка - 80x80

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

01:25 У Чернігові прогриміли повторні вибухи — що відомо про ворожу атаку

Термінова новина

01:13 У Києві та низці областей України оголошено тривогу

00:51 Лунін шокував керівництво Реала вимогами по зарплаті

Термінова новина

00:42 Вночі у Чернігові пролунав звук вибуху

00:30 Ненадання відпустки — чи має право контрактник звільнитися

02:15 В Україні ввели в експлуатацію перший підземний шпиталь для ЗСУ

02:07 Україна увійшла до десятки найкращих країн у медальному заліку Паралімпіади-2024

01:58 Росіяни стверджують, що дрони намагалися атакувати аеродром у Твері

01:32 На Рівненщині чоловік отримав повістку і не з'явився до ТЦК — що вирішив суд

01:30 Відстрочка від військового призову для аспірантів — алгоритм оформлення у вересні

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка - 80x80

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

01:25 У Чернігові прогриміли повторні вибухи — що відомо про ворожу атаку

Термінова новина

01:13 У Києві та низці областей України оголошено тривогу

00:51 Лунін шокував керівництво Реала вимогами по зарплаті

Термінова новина

00:42 Вночі у Чернігові пролунав звук вибуху

00:30 Ненадання відпустки — чи має право контрактник звільнитися

14:56 Вони є частиною Одеси — на Алеї Зірок з'явилися нові імена

06:42 Відключення світла в Україні — як ТРЦ імпортують електроенергію з-за кордону та скільки це коштує

30 серпня 2024

06:38 Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

29 серпня 2024

18:16 Бен Годжес розповів, що потрібно для перемоги України — ексклюзивне інтервʼю

17:02 Вшанували, але не всіх — в Одесі розгорівся скандал навколо нової Алеї Героїв

15:37 Після скандалів та мітингів в Одесі урочисто відкрили Алею Героїв

Ексклюзив

15:16 Скільки коштує зібрати дитину до школи в Одесі — Новини.LIVE дізналися вартість

28 серпня 2024

06:40 Ціни за 1 кг кольорових металів наприкінці серпня — скільки коштує латунь в Україні

Новина з фото

06:08 На третину дорожче, ніж у ЄС — як українські мережі електроніки наживаються на відключеннях світла

27 серпня 2024

18:27 Заборона Telegram в Україні — яку альтернативу мають одесити

Text

23:59 Економічне бронювання від мобілізації — нардепка Южаніна назвала можливі варіації

Text

21:30 Полонений з Курської області назвав причини прориву кордону — ексклюзивне інтерв'ю

Text

19:59 Росіяни накопичили сили північніше Маріуполя — Андрющенко розкрив їхні плани

Text

17:50 Підвищення акцизів на пальне та завершення зачистки ЗСУ лінії на Курщині — ефір Вечір.LIVE

Text

16:12 Обстріл Києва — які наслідки атаки у трьох районах столиці

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка - 80x80

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

Text

15:53 Маріуполь відправляє гуманітарну допомогу в Курськ величезними фурами, — Андрющенко

Text

13:00 Ракетна атака на Київ та обстріли Харкова — ефір День.LIVE

Text

10:05 Росія хоче залишити Україну без світла — у КМВА поділились деталями про ворожі атаки

Text

09:18 Росія завдала безпрецедентного удару по Києву — в КМВА розкрили наслідки

Text

08:00 Ракетна атака на Україну та приліт в Києві — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

29 серпня 2024

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

21 серпня 2024

09:18 Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу

29 серпня 2024

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

20 серпня 2024

08:44 Бражко піде з Динамо одразу після матчів із Зальцбургом — що відомо

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації

29 серпня 2024

12:22 Операція ЗСУ у Курській області виявилась невдалою, під загрозою Покровськ, — Forbes

25 серпня 2024

06:10 Індексація пенсій — що відомо про перерахунок виплат у 2024 році

29 серпня 2024

03:20 "Азов" пропонує роботу водіям з правами категорії С та СЕ — які умови та вимоги