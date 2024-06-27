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Мера Мукачева Балогу випустили під заставу у розмірі 30 млн грн

27 червня 2024 14:00
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Балогу 27 червня випустили під заставу 30 мільйонів
Мер Мукачева Андрій Балога. Фото: міська рада Мукачева
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Міський голова Мукачева Андрій Балога у четвер, 27 червня, вийшов на волю. Для цього він сплатив заставу у розмірі 30 млн гривень.

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола у Telegram.

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"Мер Мукачева Андрій Балога вийшов на волю сплативши заставу в розмірі 30 млн гривень", — йдеться у повідомленні.

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Скриншот допису Глаголи

Зазначимо, що після внесення застави Балога повинен дотримуватися низки обовʼязків, зокрема:

  • не відлучатися з Мукачева без дозволу;
  • утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними;
  • здати закордонний паспорт;
  • носити електронний браслет.

Нагадаємо, співробітники СБУ та НАБУ викрили міського голову і голову районної ради Мукачева в організації корупційної схеми з продажу земельної ділянки за заниженою вартістю. У результаті землю, яка коштує 84,6 млн грн, продали всього за 9,6 млн грн. Це завдало збитків державі на суму понад 75 млн гривень.

Також ми писали, що слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід для мера Мукачева Андрія Балоги. Він разом з іншими особами підозрюється у зловживанні службовим положенням.

суд
корупція
Закарпаття
застава
Мукачево

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