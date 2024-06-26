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Суд обрав запобіжний захід для мера Мукачева

26 червня 2024 23:48
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Суд над мером Мукачева — який запобіжний захід обрав суддя
Засідання в суді. Фото: ілюстративне, Стрийський міськрайонний суд
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

У середу, 26 червня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду України обрав запобіжний захід для мера Мукачева. Він разом з іншими особами підозрюється у зловживанні службовим положенням.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура в  Telegram.

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Запобіжний захід для мера Мукачева

Мера Мукачева разом із іншими підозрюваними намагався продати земельну ділянку комунальної власності площею понад 3 гектари за заниженою ціною. Суд вирішив застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 30 мільйонів гривень, а також покласти на нього відповідні процесуальні обов’язки.

Фрагмент судового засідання. Фото: САП
Фрагмент судового засідання. Фото: САП
Допис Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Фото: скриншот
Допис Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, експосадовцю Генпрокуратури Ігорю Щербині, який вимагав хабар для директора Державного бюро розслідувань, оголосили вирок — шість років позбавлення волі.

Раніше САП повідомила про завершення слідства у справі депутата Одеської обласної ради та його спільників, які поклали з державного бюджету 16,4 мільйона гривень до власної кишені. 

НАБУ
суд
корупція
САП
Україна
Закарпаття
ВАКС
Мукачево

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