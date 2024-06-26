Експосадовець ГПУ Ігор Щербина отримав шість років тюрми за хабар

Суд оголосив вирок експосадовцю Генпрокуратури Щербині. Фото: САП

Експосадовцю Генпрокуратури Ігорю Щербині, який вимагав хабар для директора Державного бюро розслідувань, оголосили вирок — шість років позбавлення волі. На виконання рішення засудженого взято під варту у залі суду.

Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у середу, 26 червня.

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Вирок по справі Щербини

Вищий антикорупційний суд призначив шість років ув’язнення колишньому начальнику Головного слідчого управління Генпрокуратури Ігорю Щербині: у 2019 році посадовця викрили на підбурюванні до надання 150 тис. доларів хабаря ексдиректорові ДБР Роману Трубі.

Ім’я засудженого САП не називає, проте, за інформацією Новини.LIVE, йдеться про Ігоря Щербину.

"Експосадовця визнали винним за ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу. Щербина проведе 6 років за ґратами, також у нього конфіскують майно. А ще суд позбавив чоловіка чину старшого радника юстиції", — йдеться в публікації САП.

На виконання рішення суду Щербину взято під варту у залі суду.

Вирок набирає законної сили через тридцять днів з дня його проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку.

Фрагмент судового засідання. Фото: САП

Деталі справи Щербини

Ексначальника Головного слідчого управління Генпрокуратури Ігоря Щербину затримали у грудні 2019 року за підозрою у вимаганні 150 тис. доларів хабаря за закриття справи Державного бюро розслідувань.

За даними слідчих, за посередництва підприємця у сфері будівництва підозрюваний вимагав від однієї з київських компаній-забудовниць гроші нібито для подальшої передачі директору ДБР.

В обмін на вказану суму Щербина мав домовитися про закриття кримінального провадження, яке розслідувало теруправлінням ДБР щодо дій цієї компанії-забудовниці.

Допис Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Фото: скриншот

Останні справи САП

Нагадаємо, прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) направив до суду обвинувальний акт щодо правника Болградського району Одеської області: Сергія Висоцького викрили на отриманні хабаря у розмірі 4 тисячі доларів.

Також САП повідомила про завершення слідства у справі депутата Одеської обласної ради та його спільників, які поклали з державного бюджету 16,4 мільйона гривень до власної кишені.

Повідомлено про підозру ексочільнику Державної міграційної служби України Максиму Соколюку у незаконному заволодінні понад 88 млн гривень державних коштів.