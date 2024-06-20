Запобіжний захід для ексголови ДМС — яке рішення суду

Ексголова Міграційної служби Максим Соколюк. Фото: Уніан

Ексочільнику Державної міграційної служби України Максиму Соколюку повідомили про підозру у незаконному заволодінні понад 88 мільйонами гривень державних коштів. У червер, 20 червня, суд застосував запобіжний захід у вигляді 3 мільйонів гривень застави.

Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Читайте також:

Деталі справи

Ексголові Державної міграційної служби України було висунуто підозру в заволодінні бюджетними коштами на суму понад 88 млн грн.

"За даними слідства, у 2015 році ДМС України отримала від держави будівлю у центрі Києва для облаштування в ній центрального офісу. Бізнесмен, який тривалий час перебував у "дружніх" стосунках із представниками ДМС та іншими можновладцями, організував тривалу схему розкрадання бюджетних коштів під час реконструкції зазначеної будівлі з використанням підконтрольних осіб у структурі міграційної служби", — повідомляли у САП.

Злочинна група протягом декількох років заволодівала бюджетними коштами, шляхом завищення вартості та обсягів виконаних робіт. У результаті чого реконструкцію будівлі центрального офісу ДМС так і не завершили, а комп’ютерні комплекси із відповідним програмним забезпеченням існують лише на "папері".

Рішення суду

У четвер, 20 червня, слідчий суддя вищого антикорупційного суду (ВАКС) за клопотанням детективів НАБУ, узгодженим прокурором САП, застосував запобіжний захід у вигляді 3 млн грн застави до колишнього голови Державної міграційної служби України.

Процесуальні обов'язки підозрюваного

Суд поклав на підозрюваного такі процесуальні обовʼязки:

прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;

не відлучатися з міста Києва та Київської області без дозволу детектива, прокурора та суду;

повідомляти детектива, прокурора та суд про зміну місця свого проживання та місця роботи;

утримуватися від спілкування зі свідками у справі;

здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт/паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.

носити електронний засіб контролю.

Нагадаємо, у Києві правоохоронці затримали адвокатку. Жінка підбурювала свого клієнта дати слідчому поліції хабар в розмірі 30 тисяч доларів в обмін на зняття чоловіка з розшуку.

Також ми писали, що правоохоронці затримали депутата Ужгородської міської ради, який видавав військовозобов'язаним підроблені довідки, що підтверджують факт догляду за особами з інвалідністю. Таким чином за певну суму коштів він допомагав уникнути мобілізації. Зловмиснику загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.