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Заволодів 88 млн грн державних коштів — суд обрав заповіжний захід для ексголови ДМС

20 червня 2024 21:01
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Запобіжний захід для ексголови ДМС — яке рішення суду
Ексголова Міграційної служби Максим Соколюк. Фото: Уніан
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

Ексочільнику Державної міграційної служби України Максиму Соколюку повідомили про підозру у незаконному заволодінні понад 88 мільйонами гривень державних коштів. У червер, 20 червня, суд застосував запобіжний захід у вигляді 3 мільйонів гривень застави.

Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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Деталі справи

Ексголові Державної міграційної служби України було висунуто підозру в заволодінні бюджетними коштами на суму понад 88 млн грн. 

"За даними слідства, у 2015 році ДМС України отримала від держави будівлю у центрі Києва для облаштування в ній центрального офісу.  Бізнесмен, який тривалий час перебував у "дружніх" стосунках із представниками ДМС та іншими можновладцями, організував тривалу схему розкрадання бюджетних коштів під час реконструкції зазначеної будівлі з використанням підконтрольних осіб у структурі міграційної служби", — повідомляли у САП.

Злочинна група протягом декількох років заволодівала бюджетними коштами, шляхом завищення вартості та обсягів виконаних робіт. У результаті чого реконструкцію будівлі центрального офісу ДМС так і не завершили, а комп’ютерні комплекси із відповідним програмним забезпеченням існують лише на "папері".

Рішення суду

У четвер, 20 червня, слідчий суддя вищого антикорупційного суду (ВАКС) за клопотанням детективів НАБУ, узгодженим прокурором САП, застосував запобіжний захід у вигляді 3 млн грн застави до колишнього голови Державної міграційної служби України. 

Процесуальні обов'язки підозрюваного

Суд поклав на підозрюваного такі процесуальні обовʼязки:

  • прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;
  • не відлучатися з міста Києва та Київської області без дозволу детектива, прокурора та суду;
  • повідомляти детектива, прокурора та суд про зміну місця свого проживання та місця роботи;
  • утримуватися від спілкування зі свідками у справі;
  • здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт/паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.
  • носити електронний засіб контролю.

Нагадаємо, у Києві правоохоронці затримали адвокатку. Жінка підбурювала свого клієнта дати слідчому поліції хабар в розмірі 30 тисяч доларів в обмін на зняття чоловіка з розшуку. 

Також ми писали, що правоохоронці затримали депутата Ужгородської міської ради, який видавав військовозобов'язаним підроблені довідки, що підтверджують факт догляду за особами з інвалідністю. Таким чином за певну суму коштів він допомагав уникнути мобілізації. Зловмиснику загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.

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правосуддя
САП
Україна
будівництво
застава
злочин
ДМС

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