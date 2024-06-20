СБУ затримала депутата Ужгорода, який допомагав ухилитися від служби — деталі

Правоохоронці затримали депутата Ужгородської міської ради. Фото: Служба безпеки України

Правоохоронці затримали депутата Ужгородської міської ради, який видавав військовозобов'язаним підроблені довідки, що підтверджують факт догляду за особами з інвалідністю. Таким чином за певну суму коштів він допомагав уникнути мобілізації. Зловмиснику загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України у Telegram у четвер, 20 червня.

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Депутат Ужгорода вимагав хабарі за відстрочку від мобілізації

Служба безпеки України та Національна поліція викрили на корупції депутата Ужгородської міськради, який входить до керівного складу місцевого департаменту соцполітики. Він вимагав хабарі за відстрочку від мобілізації.

"За даними слідства, посадовець вимагав гроші з військовозобов’язаних, що претендують на відстрочку від призову за сімейними обставинами. За різні суми хабарів чиновник гарантував їм "пришвидшену" процедуру отримання довідок, які підтверджують факт догляду за особами з інвалідністю", — йдеться в повідомленні.

Підозрюваного було затримано на гарячому під час отримання ним неправомірної вигоди. Наразі триває слідство, правоохоронці встановлюють обставини злочину. Фігуранту загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ затримала в Дніпрі чотирьох чоловіків, яких підозрюють у підготовці серії підпалів транспорту військовослужбовців ТЦК. Зловмисники встигли підпалити один із автомобілів.

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