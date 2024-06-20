СБУ задержала депутата Ужгорода, который помогал уклониться от службы.

Правоохранители задержали депутата Ужгородского городского совета. Фото: Служба безопасности Украины

Правоохранители задержали депутата Ужгородского городского совета, который выдавал военнообязанным поддельные справки, подтверждающие факт ухода за лицами с инвалидностью. Таким образом, за определенную сумму средств он помогал избежать мобилизации. Злоумышленнику грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины в Telegram в четверг, 20 июня.

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Депутат Ужгорода потребовал взятки за отсрочку от мобилизации

Служба безопасности Украины и Национальная полиция разоблачили в коррупции депутата Ужгородского горсовета, который входит в руководящий состав местного департамента соцполитики. Он потребовал взятки за отсрочку от мобилизации.

"По данным следствия, чиновник требовал деньги с военнообязанных, претендующих на отсрочку от призыва по семейным обстоятельствам. За разные суммы взяток чиновник гарантировал им "ускоренную" процедуру получения справок, подтверждающих факт ухода за лицами с инвалидностью" , — говорится в сообщении.

Подозреваемый был задержан с поличным во время получения им неправомерной выгоды. В настоящее время продолжается следствие, правоохранители устанавливают обстоятельства преступления. Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ задержала в Днепре четырех мужчин, подозреваемых в подготовке серии поджогов транспорта военнослужащих ТЦК. Злоумышленники успели поджечь один из автомобилей.

Также в Днепропетровской области СБУ задержала завербованного агента российской Федеральной службы безопасности. Предатель готовил новую серию российских ударов по Никопольскому району области, создавая плацдарм для продвижения врага в глубь региона.