СБУ затримала чергового агента ФСБ — деталі операції

Силовики СБУ та затриманий завербований агент. Фото: СБУ

Служба безпеки України у Дніпропетровській області затримала завербованого агента російської Федеральної служби безпеки. Зрадник готував нову серію російських ударів по Нікопольському району області, створюючи плацдарм для просування ворога вглиб регіону.

Про це повідомляє пресслужба СБУ у понеділок, 17 червня.

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Серед основних цілей ворога, як стало відомо, були вогневі позиції артилерії ЗСУ, яка обороняє узбережжя та річкову акваторію області. За завданням силовиків 57-річний місцевий мешканець щодня намагався виявити пункти базування ЗСУ, після чого видаляв усі повідомлення.

Контррозвідники СБУ та затриманий зрадник. Джерело: СБУ

За наявними даними, окупанти планували здійснити їхній артобстріл заради вогневого контролю над територією біля Каховського водосховища в районі Нікополя.

Оголошення підозри. Джерело: СБУ

Контррозвідники завчасно викрили ворожі плани та заарештували агента, вистеживши та спіймавши його на гарячому. Під час обшуків у нього вилучили телефони та банківську картку, куди російські силовики перераховували йому винагороду.

Слідчі звинуватили його у держзраді. Йому загрожує довічне ув'язнення.

Підпис підозри. Джерело: СБУ

Нагадаємо, раніше у Львівській області жінка військовослужбовця ЗСУ повідомила про зв'язок свого чоловіка з офіцером ФСБ.

А також українські силовики затримали двох завербованих агентів ФСБ, які готували ракетний удар по заводу "Мотор Січ".