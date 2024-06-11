СБУ затримала "крота" ФСБ та його брата, які готували ракетну атаку на "Мотор Січ"

Затримання російського агента. Фото: пресслужба СБУ

Служба безпеки України затримала "крота" російських спецслужб та його брата, які готували ракетний удар по заводу "Мотор Січ". Ворога цікавили координати цехів та ще одного машинобудівного заводу, які виробляють комплектуючі для авіації ЗСУ.

Про це повідомила пресслужба СБУ у вівторок, 11 червня.

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За даними контррозвідки СБУ, агресору були потрібні локації конструкторських бюро та виробничих потужностей, котрі були передислоковані після повномасштабного вторгнення і де виготовляють авіадвигуни для бойових гелікоптерів та БПЛА. Щоб отримати розвіддані, російська спецслужба залучила свого агента — механіка верстатів одного з промислових об’єктів "Мотор Січі".

"За вказівкою окупантів їхній "кріт" обходив територію підприємства та фіксував місце розташування виробничих цехів та складів з готовою продукцією. Потім зловмисник робив позначки "потрібних" локацій на гугл-картах для їх подальшої передачі до ФСБ", — розповіли в СБУ.

Агент РФ готувався направити відповідний "звіт" агресору через свого брата — безробітного місцевого жителя, який був на прямому зв’язку з кадровим співробітником російської спецслужби. Проте обох зрадників було викрито та затримано "на гарячому".

Деталі затримання агентів Росії

"За даними слідства, обидва фігуранти потрапили в поле зору російської спецслужби через їхнього батька — ідейного рашиста, який проживає на тимчасово захопленій частині регіону. Після дистанційного вербування агентів вивели на прямий контакт з представником ФСБ. Для комунікації використовували анонімні чати в популярному месенджері", — йдеться в повідомленні.

Наразі слідчі СБУ повідомили обом затриманим про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення.

Затримання агента фсб. Фото: пресслужба СБУ

Нагадаємо, Солом'янський районний суд Києва продовжив запобіжний захід колишньому президенту компанії "Мотор Січ" та залишив В'ячеслава Богуслаєва під вартою до 12 червня без права внесення застави.

Кіберфахівці Служби безпеки викрили двох агентів ФСБ, які проводили розвідувально-підривну діяльність на Київщині та Запоріжжі, зокрема затримано інженера-конструктора заводу "Мотор Січ".

Контррозвідка СБУ запобігла терактам, які мав організувати агент ФСБ на території Запорізької області: злочинець планував здійснити теракти проти військових ТЦК.