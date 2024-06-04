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СБУ на Запоріжжі затримала агента ФСБ, який готував теракти проти військових ТЦК

4 червня 2024 12:20
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
СБУ затримала російського агента, який готував теракти на Запоріжжі
Працівники СБУ і затриманий. Фото: СБУ
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Контррозвідка Служби безпеки України запобігла терактам, які мав організувати агент ФСБ на території Запорізької області. Злочинець планував здійснити теракти проти військових територіального центру комплектації.

Про це повідомляє пресслужба СБУ в Telegram у вівторок, 4 червня.

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Що планував зловмисник

"У результаті спецоперації "на гарячому" затримано російського агента, який готував підриви авто співробітників місцевих військкоматів. За вказівкою ФСБ фігурант мав виявити такі транспортні засоби, а потім встановити під ними саморобні вибухові пристрої дистанційного керування", — повідомили у СБУ.

Для того, щоб визначити цілі та ідентифікувати працівників ТЦК, затриманий постійно моніторив ситуацію на парковці віля військкоматів. 

У подальшому він мав отримати від свого російського куратора детальні інструкції щодо часу та способів вчинення терактів з використанням вибухівки.

Завдяки оперативному реагуванню СБУ ворожий задум було зірвано. Російського агента затримали, коли він проводив дорозвідку поблизу об’єкта Сил оборони.
Працівники СБУ вилучили у зловмисника телефон, на якому виявили докази злочинів і переписки з російськими кураторами.

  • Фото з ТЦК
    Переписка затриманого. Фото: Telegram СБУ
  • Фото СБУ
    Переписка зловмисника. Фото: Telegram СБУ
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"Служба безпеки провела додаткові заходи для убезпечення місць перебування та маршрутів пересування військовослужбовців ЗСУ. Окрім того, СБУ встановила, що фігурант шпигував також за трансформаторними підстанціями Запоріжжя", — зазначили в СБУ.

У Запоріжжі влада та громадяни готуються до ймовірного наступу росіян. 

Внаслідок ворожої атаки уночі проти суботи, 1 червня, у Запоріжжі пошкоджено 20 житлових будинків і заклади соціальної сфери. Наразі всі служби міста ліквідують руйнування, постраждалих осіб немає.

Україна
війна в Україні
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закон
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