СБУ затримала російського агента, який готував теракти на Запоріжжі

Працівники СБУ і затриманий. Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки України запобігла терактам, які мав організувати агент ФСБ на території Запорізької області. Злочинець планував здійснити теракти проти військових територіального центру комплектації.

Про це повідомляє пресслужба СБУ в Telegram у вівторок, 4 червня.

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"У результаті спецоперації "на гарячому" затримано російського агента, який готував підриви авто співробітників місцевих військкоматів. За вказівкою ФСБ фігурант мав виявити такі транспортні засоби, а потім встановити під ними саморобні вибухові пристрої дистанційного керування", — повідомили у СБУ.

Для того, щоб визначити цілі та ідентифікувати працівників ТЦК, затриманий постійно моніторив ситуацію на парковці віля військкоматів.

У подальшому він мав отримати від свого російського куратора детальні інструкції щодо часу та способів вчинення терактів з використанням вибухівки.

Завдяки оперативному реагуванню СБУ ворожий задум було зірвано. Російського агента затримали, коли він проводив дорозвідку поблизу об’єкта Сил оборони.

Працівники СБУ вилучили у зловмисника телефон, на якому виявили докази злочинів і переписки з російськими кураторами.

Переписка затриманого. Фото: Telegram СБУ

Переписка зловмисника. Фото: Telegram СБУ 1 / 2

"Служба безпеки провела додаткові заходи для убезпечення місць перебування та маршрутів пересування військовослужбовців ЗСУ. Окрім того, СБУ встановила, що фігурант шпигував також за трансформаторними підстанціями Запоріжжя", — зазначили в СБУ.

У Запоріжжі влада та громадяни готуються до ймовірного наступу росіян.

Внаслідок ворожої атаки уночі проти суботи, 1 червня, у Запоріжжі пошкоджено 20 житлових будинків і заклади соціальної сфери. Наразі всі служби міста ліквідують руйнування, постраждалих осіб немає.