СБУ задержала российского агента, готовившего теракты в Запорожье

Работники СБУ и задержанный. Фото: СБУ

Контрразведка Службы безопасности Украины предотвратила теракты, которые должен был организовать агент ФСБ на территории Запорожской области. Преступник планировал теракты против военных территориального центра комплектации.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Telegram во вторник, 4 июня.

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"В результате спецоперации "на горячем" задержан российский агент, который готовил подрывы авто сотрудников местных военкоматов. По указанию ФСБ фигурант должен был обнаружить такие транспортные средства, а затем установить под ними самодельные взрывные устройства дистанционного управления", — сообщили в СБУ.

Для того чтобы определить цели и идентифицировать работников ТЦК, задержанный постоянно мониторил ситуацию на парковке для военкоматов.

В дальнейшем он должен получить от своего российского куратора подробные инструкции по времени и способам совершения терактов с использованием взрывчатки.

Благодаря оперативному реагированию СБУ враждебный замысел был сорван. Российский агент был задержан, когда он проводил доразведку вблизи объекта Сил обороны.

Сотрудники СБУ изъяли у злоумышленника телефон, на котором обнаружили доказательства преступлений и переписки с российскими кураторами.

Переписка задержанного. Фото: Telegram СБУ

Переписка злоумышленника. Фото: Telegram СБУ 1/2 ​ 2

"Служба безопасности провела дополнительные меры по обеспечению мест пребывания и маршрутов передвижения военнослужащих ВСУ. Кроме того, СБУ установила, что фигурант шпионил также за трансформаторными подстанциями Запорожья", — отметили в СБУ.

В Запорожье власти и граждане готовятся к вероятному наступлению россиян.

В результате вражеской атаки ночь на субботу, 1 июня, в Запорожье повреждены 20 жилых домов и заведения социальной сферы. В настоящее время все службы города ликвидируют разрушение, пострадавших нет.