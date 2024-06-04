СБУ задержала российского агента, готовившего теракты в Запорожье

СБУ в Запорожье задержала агента ФСБ, готовившего теракты против военных ТЦК
Контрразведка Службы безопасности Украины предотвратила теракты, которые должен был организовать агент ФСБ на территории Запорожской области. Преступник планировал теракты против военных территориального центра комплектации.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Telegram во вторник, 4 июня.
Что планировал злоумышленник
"В результате спецоперации "на горячем" задержан российский агент, который готовил подрывы авто сотрудников местных военкоматов. По указанию ФСБ фигурант должен был обнаружить такие транспортные средства, а затем установить под ними самодельные взрывные устройства дистанционного управления", — сообщили в СБУ.
Для того чтобы определить цели и идентифицировать работников ТЦК, задержанный постоянно мониторил ситуацию на парковке для военкоматов.
В дальнейшем он должен получить от своего российского куратора подробные инструкции по времени и способам совершения терактов с использованием взрывчатки.
Благодаря оперативному реагированию СБУ враждебный замысел был сорван. Российский агент был задержан, когда он проводил доразведку вблизи объекта Сил обороны.
Сотрудники СБУ изъяли у злоумышленника телефон, на котором обнаружили доказательства преступлений и переписки с российскими кураторами.
-
Переписка задержанного. Фото: Telegram СБУ
-
Переписка злоумышленника. Фото: Telegram СБУ
"Служба безопасности провела дополнительные меры по обеспечению мест пребывания и маршрутов передвижения военнослужащих ВСУ. Кроме того, СБУ установила, что фигурант шпионил также за трансформаторными подстанциями Запорожья", — отметили в СБУ.
В Запорожье власти и граждане готовятся к вероятному наступлению россиян.
В результате вражеской атаки ночь на субботу, 1 июня, в Запорожье повреждены 20 жилых домов и заведения социальной сферы. В настоящее время все службы города ликвидируют разрушение, пострадавших нет.
Читайте Новини.LIVE!