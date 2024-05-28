Росія посилює Запорізький напрямок - ситуація в Запоріжжі

Зруйнований аеропорт в Запоріжжі. Фото: ТГ/Муса Магомедов

Частина території Запорізької області досі окупована, а саме прифронтове Запоріжжя перебуває під артилерійським прицілом ворога. Попри це, там залишаються мільйони громадян, які не виїжджають. За даними міського голови Маріуполя Петра Андрющенка, окупанти посилюють Запорізький напрямок технікою.

Чи готуються в Запоріжжі до можливого наступу РФ і з якими успіхами відбувається евакуація з прифронтових міст та сіл, Новини.LIVE ексклюзивно розповів речник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Коваленко.

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Ситуація в Запоріжжі

— З’явилася інформація, що ворог укріплює свої сили на Запорізькому напрямку. Що вам про це відомо? Яка техніка і чи можливий наступ на Запоріжжя?

— Мені некоректно це коментувати. Я можу повідомити більш загальну інформацію — цифри щодо обстрілів на підконтрольних Україні територіях Запорізької області. За останню добу — це десь 410 ударів з артилерії і безпілотних літальних апаратів. Якщо раніше домінувала артилерія, то зараз і дрони, і, звичайно, РСЗВ.

Запоріжжя. Фото: з відкритих джерел

Зазвичай під вогнем ворога 7-10 населених пунктів, які максимально наближені до лінії бойових дій — Оріхів, Роботине, Новоандріївка, які вщент зруйновані або напівзруйновані. Інфраструктура знищена, більшість об'єктів житлової сфери також знищені.

Якщо в Оріхові до війни мешкало понад 14 тисяч людей, то зараз близько 1000 людей. Залишилися переважно люди похилого віку, маломобільні люди. Примусової евакуації в області немає, але щодня ми пропонуємо виїхати.

— Як наразі відбувається евакуація людей з прифронтових міст та сіл? Куди їх везуть і де розселяють?

— Евакуація триває щодня. Основні потоки евакуації були протягом 2022 року. Орієнтовно кілька хвиль було в самому Запоріжжі. В жовтні 2022 були прильоти, пошкоджено і зруйновано кілька багатоповерхівок. Близько 200 000 тисяч жителів Запоріжжя виїхали, а на їх місце приїхала така ж чисельність з тимчасово окупованих територій — з Донеччини, Херсонщини.

Обстріл Запоріжжя 18 травня. Фото: з відкритих джерел

Багато хто з людей знайшли роботу, соціалізувалися, адаптувалися. Деякі виїхали до центральних регіонів або на захід країни. До 2023 року на в'їзді в Запоріжжя працювали гуманітарні хаби, де одразу людей зустрічали, фіксували. З’ясовували особисті дані і розміщували.

— Якщо ворог посилить наступ на Запоріжжя або збільшиться кількість обстрілів (як у Харкові, наприклад), чи готові до того, що люди будуть виїжджати? Чи буде вводитися примусова евакуація дітей?

— Той, хто захотів — вже виїхав. Решта залишається тут. Раптом гіпотетично виникне така ситуація (наступ на місто. – Ред.), є алгоритм і план дій. У нас чимало тренінгів і навчань відбувалося. Відпрацьований алгоритм взаємодії між владою, місцевим самоврядуванням, поліцією і ДСНС. Якщо настане година Х, то всі знають, що робити і куди бігти.

Як ми писали раніше, російські окупанти протягом доби 26 травня здійснили 412 ударів по Запорізькій області. Загарбники обстріляли вісім населених пунктів.

Також відомо, що нардеп Муса Магомедов повідомив про удар росіян по аеропорту в Запоріжжі.