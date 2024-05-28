Россия усиливает Запорожское направление – ситуация в Запорожье

Разрушенный аэропорт в Запорожье. Фото: ТГ/Муса Магомедов

Часть территории Запорожской области до сих пор оккупирована, а прифронтовое Запорожье находится под артиллерийским прицелом врага. Несмотря на это, там остаются миллионы граждан. По данным городского головы Мариуполя Петра Андрющенко, оккупанты усиливают Запорожское направление техникой.

Готовятся ли в Запорожье к возможному наступлению РФ, и с какими успехами происходит эвакуация из прифронтовых городов и сел, Новини.LIVE эксклюзивно рассказал спикер Запорожской областной военной администрации Александр Коваленко.

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Ситуация в Запорожье

— Появилась информация, что враг усиливает свои силы на Запорожском направлении. Что вам об этом известно? Какая техника и возможно ли наступление на Запорожье?

— Мне некорректно это комментировать. Я могу сообщить более общую информацию — цифры по обстрелам на подконтрольных Украине территориях Запорожской области. За последние сутки — это около 410 ударов с артиллерии и беспилотных летательных аппаратов. Если раньше доминировала артиллерия, то сейчас и дроны, и, конечно, РСЗО.

Запорожье. Фото: из открытых источников

Обычно под огнем врага 7-10 населенных пунктов, максимально приближенных к линии боевых действий — Орехов, Работино, Новоандреевка, полностью разрушенные или полуразрушенные. Инфраструктура уничтожена, большинство объектов жилищной сферы также уничтожены.

Если в Орехове до войны проживало более 14 тысяч человек, то сейчас — около 1000 человек. Остались преимущественно пожилые люди, маломобильные люди. Принудительной эвакуации в области нет, но каждый день мы предлагаем уехать.

— Как сейчас происходит эвакуация людей из прифронтовых городов и сел? Куда их везут и где расселяют?

— Эвакуация продолжается каждый день. Основные потоки эвакуации были в течение 2022 года. Ориентировочно несколько волн было в самом Запорожье. В октябре 2022 года были прилеты, повреждены и разрушены несколько многоэтажек. Около 200 000 тысяч жителей Запорожья выехали, а на их место приехала такая же численность с временно оккупированных территорий — из Донецкой, Херсонской областей.

Обстрел Запорожья 18 мая. Фото: из открытых источников

Многие люди нашли работу, социализировались, адаптировались. Некоторые уехали в центральные регионы или на запад страны. До 2023 года на въезде в Запорожье работали гуманитарные хабы, где людей встречали, фиксировали. Выясняли личные данные и размещали.

— Если враг усугубит наступление на Запорожье или увеличится количество обстрелов (как в Харькове, например), готовы ли к тому, что люди будут уезжать? Будет ли вводиться принудительная эвакуация детей?

— Тот, кто захотел, уже уехал. Остальные остаются здесь. Вдруг гипотетически возникнет такая ситуация (наступление на город. – Ред.), есть алгоритм и план действий. У нас много тренингов и учений происходило. Отработан алгоритм взаимодействия между властью, местным самоуправлением, полицией и ГСЧС. Если придет час Х, все знают, что делать и куда бежать.

Как мы писали ранее, российские оккуапнты в течение суток 26 мая нанесли 412 ударов по Запорожской области. Захватчики обстреляли восемь населенных пунктов.

Также известно, что нардеп Муса Магомедов сообщил об ударе россиян по аэропорту в Запорожье.