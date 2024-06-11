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Готовили ракетный удар по "Мотор Сич" — СБУ задержала двух российских агентов

11 июня 2024 11:52
- Галина Шподарева
СБУ задержала крота ФСБ и его брата, готовивших ракетную атаку на Мотор Сич
Задержание русского агента. Фото: пресс-служба СБУ
- Галина Шподарева

Служба безопасности Украины задержала "крота" российских спецслужб и его брата, готовивших ракетный удар по заводу "Мотор Сич". Врага интересовали координаты цехов и еще одного машиностроительного завода, производимых комплектующими для авиации ВСУ.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ во вторник, 11 июня.

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По данным контрразведки СБУ, агрессору требовались локации конструкторских бюро и производственных мощностей, которые были передислоцированы после полномасштабного вторжения и производят авиадвигатели для боевых вертолетов и БПЛА. Чтобы получить разведданные, российская спецслужба привлекла своего агента — механика станков одного из промышленных объектов "Мотор Сич".

"По указанию оккупантов их "крот" обходил территорию предприятия и фиксировал место расположения производственных цехов и складов с готовой продукцией. Затем злоумышленник делал отметки "нужных" локаций на гугл-картах для их дальнейшей передачи в ФСБ", — рассказали в СБУ.

Агент РФ готовился направить соответствующий "отчет" агрессору через своего брата — безработного местного жителя, находящегося на прямой связи с кадровым сотрудником российской спецслужбы. Однако оба предателя были разоблачены и задержаны "на горячем".

Детали задержания агентов России

"По данным следствия, оба фигуранта попали в поле зрения российской спецслужбы из-за их отца — идейного рашиста, проживающего на временно захваченной части региона. После дистанционной вербовки агентов вывели на прямой контакт с представителем ФСБ. Для коммуникации использовали анонимные чаты в популярном мессенджере", — говорится в сообщении.

Следователи СБУ сообщили обоим задержанным о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения. Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение.

Готовили ракетный удар по "Мотор Сич" — СБУ задержала двух российских агентов - фото 1
Задержание агента фсб. Фото: пресс-служба СБУ

Напомним, Соломенский районный суд Киева продлил меру пресечения бывшему президенту компании "Мотор Сич" и оставил Вячеслава Богуслаева под стражей до 12 июня без права внесения залога.

Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили двух агентов ФСБ, которые проводили разведывательно-подрывную деятельность на Киевщине и Запорожье, в частности задержан инженер-конструктор завода "Мотор Сич".

Контрразведка СБУ предотвратила теракты, которые должен был организовать агент ФСБ на территории Запорожской области: преступник планировал совершить теракты против военных ТЦК.

шпионаж
ракетный удар
ФСБ
СБУ
Мотор Сич
война в Украине

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