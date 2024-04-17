Справа "Мотор Січ" — суд залишив Богуслаєва під вартою ще на два місяці

В'ячеслав Богуслаєв. Фото: LB

Солом'янський районний суд Києва продовжив запобіжний захід колишньому президенту компанії "Мотор Січ" В'ячеславу Богуслаєву 12 квітня. Фігуранта залишили під вартою ще до 12 червня без права внесення застави.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на адвоката Богуслаєва Руслана Волинця.

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За словами Волинця, захист вже подав апеляцію на відповідне рішення суду.

Варто зазначити, що крайнє засідання суду відбулося 19 лютого, на якому суд залишив Богуслаєва за гратами до 18 квітня.

Справа Богуслаєва

Нагадаємо, у жовтні 2022 року СБУ затримала народного депутата чотирьох скликань, президента компанії "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва. Його підозрювали у колабораціонізмі й пособництві РФ. Наступного дня СБУ опублікувала докази співпраці Богуслаєва з РФ.

Згодом з'ясувалося, що затриманий має російське громадянство з 2000 року. Він отримав паспорт РФ ще 18 жовтня 2000 року.

Розслідування продовжувалося, а СБУ у ході обшуків виявила елітний автопарк, зброю та скіфське золото під час обшуків президента промислового комплексу "Мотор Січ". Вартість виявлених активів складає сотні мільйонів гривень.

Вже у березні 2023 року Богуслаєву повідомили про додаткову підозру. Слідство виявило, що він перешкоджав законній діяльності Збройних сил України під час повномасштабної війни.

У травні того ж року він просив включити його до списку на обмін із РФ.