Дело "Мотор Сич" — суд оставил Богуслаева под стражей еще на два месяца

Вячеслав Богуслаев. Фото: LB

Соломенский районный суд Киева продлил меру пресечения бывшему президенту компании "Мотор Сич" Вячеславу Богуслаеву 12 апреля. Фигуранта оставили под стражей еще до 12 июня без права внесения залога.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на адвоката Богуслаева Руслана Волынца.

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По словам Волынца, защита уже подала апелляцию на соответствующее решение суда.

Следует отметить, что крайнее заседание суда состоялось 19 февраля, на котором суд оставил Богуслаева за решеткой до 18 апреля.

Дело Богуслаева

Напомним, в октябре 2022 года СБУ задержала народного депутата четырех созывов, президента компании "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева. Его подозревали в коллаборационизме и пособничестве РФ. На следующий день СБУ обнародовала доказательства сотрудничества Богуслаева с РФ.

Впоследствии выяснилось, что у задержанного есть российское гражданство с 2000 года. Он получил паспорт РФ еще 18 октября 2000 года.

Расследование продолжалось, а СБУ в ходе обысков обнаружила элитный автопарк, оружие и скифское золото во время обысков президента промышленного комплекса "Мотор Сич". Стоимость выявленных активов составляет сотни миллионов гривен.

Уже в марте 2023 Богуслаеву сообщили о дополнительном подозрении. Следствие установило, что он препятствовал законной деятельности Вооруженных сил Украины во время полномасштабной войны.

В мае того же года он просил включить его в список для обмена с РФ.