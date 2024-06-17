СБУ задержала дежурного агента ФСБ — детали операции

Силовики СБУ и задержанный завербованный агент. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины в Днепропетровской области задержала завербованного агента российской Федеральной службы безопасности. Предатель готовил новую серию российских ударов по Никопольскому району области, создавая плацдарм для продвижения врага вглубь региона.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в понедельник, 17 июня.

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Среди основных целей врага, как стало известно, были огневые позиции артиллерии ВСУ, защищающей побережье и речную акваторию области. По заданию силовиков 57-летний местный житель каждый день пытался выявить пункты базирования ВСУ, после чего удалял все сообщения.

Контрразведчики СБУ и задержанный предатель. Источник: СБУ

По имеющимся данным, оккупанты планировали осуществить их артобстрел ради огневого контроля над территорией у Каховского водохранилища в районе Никополя.

Объявление о подозрении. Источник: СБУ

Контрразведчики заранее разоблачили враждебные планы и арестовали агента, выследив и поймав его на горячем. Во время обысков у него изъяли телефоны и банковскую карту, куда российские силовики перечисляли ему вознаграждение.

Следователи обвинили его в госизмене. Ему грозит пожизненное заключение.

Подпись подозрения. Источник: СБУ

Напомним, ранее во Львовской области инка военнослужащего ВСУ сообщила о связи своего мужа с офицером ФСБ.

А также украинские силовики задержали двух завербованных агентов ФСБ, готовивших ракетный удар по заводу "Мотор Січ".