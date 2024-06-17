СБУ задержала дежурного агента ФСБ — детали операции

Помогал врагу готовить наступление на Днепр — СБУ задержала агента ФСБ
Служба безопасности Украины в Днепропетровской области задержала завербованного агента российской Федеральной службы безопасности. Предатель готовил новую серию российских ударов по Никопольскому району области, создавая плацдарм для продвижения врага вглубь региона.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ в понедельник, 17 июня.
СБУ разоблачила завербованного агента ФСБ
Среди основных целей врага, как стало известно, были огневые позиции артиллерии ВСУ, защищающей побережье и речную акваторию области. По заданию силовиков 57-летний местный житель каждый день пытался выявить пункты базирования ВСУ, после чего удалял все сообщения.
По имеющимся данным, оккупанты планировали осуществить их артобстрел ради огневого контроля над территорией у Каховского водохранилища в районе Никополя.
Контрразведчики заранее разоблачили враждебные планы и арестовали агента, выследив и поймав его на горячем. Во время обысков у него изъяли телефоны и банковскую карту, куда российские силовики перечисляли ему вознаграждение.
Следователи обвинили его в госизмене. Ему грозит пожизненное заключение.
Напомним, ранее во Львовской области инка военнослужащего ВСУ сообщила о связи своего мужа с офицером ФСБ.
А также украинские силовики задержали двух завербованных агентов ФСБ, готовивших ракетный удар по заводу "Мотор Січ".
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