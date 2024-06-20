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Завладел 88 млн грн государственных средств — суд избрал меру пресечения для экспредседателя ГМС

20 июня 2024 21:01
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Мера пресечения для экспредседателя ДМС — какое решение суда
Эксглава Миграционной службы Максим Соколюк. Фото: Униан
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

Эксочителю Государственной миграционной службы Украины Максиму Соколюку сообщили о подозрении в незаконном завладении более 88 миллионов гривен государственных средств. В червер, 20 июня, суд применил меру пресечения в размере 3 миллионов гривен залога.

Об этом сообщила прессслужба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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Детали дела

Экспредседателю Государственной миграционной службы Украины было выдвинуто подозрение в завладении бюджетными средствами на сумму более 88 млн грн.

"По данным следствия, в 2015 году ГМС Украины получила от государства здание в центре Киева для обустройства в нем центрального офиса. Бизнесмен, длительно находившийся в "дружеских" отношениях с представителями ГМС и другими чиновниками, организовал длительную схему хищения бюджетных средств во время реконструкции указанного здания с использованием подконтрольных лиц в структуре миграционной службы" , — сообщали в САП .

Преступная группа в течение нескольких лет завладевала бюджетными средствами путем завышения стоимости и объемов выполненных работ. В результате чего реконструкцию здания центрального офиса ГТС так и не завершили, а компьютерные комплексы с соответствующим программным обеспечением существуют только на "бумаге".

Решение суда

В четверг, 20 июня, следователь судья высшего антикоррупционного суда (ВАКС) по ходатайству детективов НАБУ, согласованному прокурором САП, применил меру пресечения в размере 3 млн грн залога к бывшему председателю Государственной миграционной службы Украины.

Процессуальные обязанности подозреваемого

Суд возложил на подозреваемого следующие процессуальные обязанности:

  • прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору и суду;
  • не отлучаться из Киева и Киевской области без разрешения детектива, прокурора и суда;
  • сообщать детективу, прокурору и суду об изменении места своего проживания и места работы;
  • воздерживаться от общения со свидетелями по делу;
  • сдать на хранение в соответствующий орган государственной власти свой паспорт/паспорта для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.
  • носить электронное средство контроля.

Напомним, в Киеве правоохранители задержали адвоката. Женщина подстрекала своего клиента дать следователю полиции взятку в размере 30 тысяч долларов в обмен на снятие мужчины с розыска.

Также мы писали, что правоохранители задержали депутата Ужгородского городского совета, который выдавал военнообязанным поддельные справки, подтверждающие факт ухода за лицами с инвалидностью. Таким образом, за определенную сумму средств он помогал избежать мобилизации. Злоумышленнику грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

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САП
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ГМС

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