Адвоката з компанії Найєма "Міллер" Олексія Носова спіймали на хабарі — реакція фірми

Адвокат Олексій Носов. Фото: advokatpost.com

Адвоката зі столичної компанії "Міллер" Олексія Носова викрили на хабарі в розмірі 200 тисяч доларів. У фірмі заявили, що "не очікували такого від члена команди навіть на рівні слідчої версії".

Про викриття повідомляє НАБУ у вівторок, 4 червня.

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"Кошти пропонувались детективу НАБУ та прокурору САП за ухвалення рішення про передачу справи стосовно підзахисного до іншого органу досудового розслідування. Йдеться про справу щодо заволодіння електричною енергією ПрАТ "НЕК "Укренерго" та легалізації отриманих від її продажу коштів на суму 716 млн грн", — зазначили в НАБУ.

Попри те, що в відомстві не назвали імені підозрюваного в корупції, згодом стало відомо, що йдеться про Олексія Носова. Він адвокат юридичної фірми "Міллер", яку заснував адвокат, громадський діяч та військовослужбовець ЗСУ Масі Найєм.

Яка реакція компанії "Міллер"

В компанії, де працює підозрюваний, зазначили у Facebook, що шоковані ситуацією, адже фірма "будується на принципах чесності у відносинах з клієнтами та державою". Також у компанії "не підозрювали та не очікували такого від члена нашої команди навіть на рівні слідчої версії".

Скриншот повідомлення з фейсбук-сторінки "Міллер, юридична компанія"

"Тому за рішенням команди компанія розриває будь-які відносини з Олексієм Носовим, відповідні юридичні дії ми реалізуємо в найближчий час, коли Олексій буде на звʼязку. Ми докладаємо всіх зусиль для встановлення істини та сприятимемо офіційному розслідуванню", — йдеться в дописі.

Там додали, що не виступатимуть за захист підозрюваного ані публічно, ані в межах кримінального провадження.

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Нагадаємо, що також підозрюють колишнього керівника "Полтавапаливо" у завданні збитків на 13 мільйонів гривень. Зловживаючи службовим становищем, він незаконно відчужив комунальне майно.

Також нещодавно звинуватили начальницю відділу публічних закупівель комунальної установи Одеської міської ради в службовій недбалості. Вона переплатила 300 тисяч гривень за дорожні знаки.