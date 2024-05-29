Колишнього керівника «Полтавапаливо» підозрюють у завданні збитків територіальній громаді на 13 млн грн

Засідання в суді. Фото: ілюстративне, hromadske

САП та НАБУ підозрюють колишнього керівника "Полтавапаливо" у завданні збитків на 13 млн грн. Зловживаючи службовим становищем, він незаконно відчужив комунальне майно та завдав мільйонних збитків територіальній громаді.

Про це повідомила пресслужба САП у Telegram у середу, 29 травня.

Читайте також:

САП та НАБУ повідомили про підозру ексочільнику "Полтавапаливо"

Сьогодні 29 травня 2024 року детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурора САП повідомили про підозру колишньому в.о. директора ПОКВКП "Полтавапаливо" у зловживанні, яке завдало громаді збитків на майже 13 млн грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в червні 2020 року виконувач обов'язків директора ПОКВКП "Полтавапаливо" уклав договір з приватною компанією про надання фінансової допомоги на 1,890 млн грн терміном на один місяць, порушуючи статут підприємства та без дозволу Полтавської обласної ради.

"Усвідомлюючи, що товариство не може повернути указані кошти, директор комунального підприємства підписав "Мирову угоду", відповідно до умов якої ПОКВКП "Полтавапаливо" зобов’язується в строк до 01.10.2020 погасити свою заборгованість або передати у власність приватного товариства нерухоме майно відповідної вартості, яке перебуває в управлінні "Полтавапаливо"", — йдеться в повідомленні.

Допис САП. Фото: скриншот

Допис САП. Фото: скриншот

Продовжуючи свій злочинний намір, виконувач обов'язків директора комунального підприємства незаконно передав комунальне майно приватній компанії.

Він передав у приватну власність шість виробничих будинків з господарськими спорудами в Полтаві, Кременчуці, Лубнах та трьох селищах Козельщинського, Машівського та Решетилівського районів, загальною площею майже 75 тис. квадратних метрів за 1 794 874 грн. Однак, за результатами експертизи, ринкова вартість цього майна становить 14 526 029 грн.

Дії виконувача обов’язків директора "Полтавапаливо", який зловживаючи посадою, незаконно передав комунальне майно і завдав мільйонних збитків громаді, кваліфіковані Кримінальним Кодексом України. Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, що колишній заступник голови Державної митної служби України Руслан Черкасський, разом із Віталієм Кіро, який причетний до виробництва сигарет з підробленими акцизними марками, інвестували значні кошти в нерухомість у Дубаї. Загальна вартість їхніх придбань становить близько 25 мільйонів доларів.

Також на Закарпатті перед судом постане керівництво заповідника, яке завдало збитків місцевому бюджету на 6,2 мільйона гривень. Зекономлені кошти посадовці використовували у тому числі й на виплату премій собі та працівникам заповідника.