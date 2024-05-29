Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Ексочільнику "Полтавапаливо" повідомили про підозру за заволодіння майже 13 млн грн arrow

Ексочільнику "Полтавапаливо" повідомили про підозру за заволодіння майже 13 млн грн

29 травня 2024 18:59
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Колишнього керівника «Полтавапаливо» підозрюють у завданні збитків територіальній громаді на 13 млн грн
Засідання в суді. Фото: ілюстративне, hromadske
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

САП та НАБУ підозрюють колишнього керівника "Полтавапаливо" у завданні збитків на 13 млн грн. Зловживаючи службовим становищем, він незаконно відчужив комунальне майно та завдав мільйонних збитків територіальній громаді.

Про це повідомила пресслужба САП у Telegram у середу, 29 травня.

Читайте також:

САП та НАБУ повідомили про підозру ексочільнику "Полтавапаливо"

Сьогодні 29 травня 2024 року детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурора САП повідомили про підозру колишньому в.о. директора ПОКВКП "Полтавапаливо" у зловживанні, яке завдало громаді збитків на майже 13 млн грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в червні 2020 року виконувач обов'язків директора ПОКВКП "Полтавапаливо" уклав договір з приватною компанією про надання фінансової допомоги на 1,890 млн грн терміном на один місяць, порушуючи статут підприємства та без дозволу Полтавської обласної ради.

"Усвідомлюючи, що товариство не може повернути указані кошти, директор комунального підприємства підписав "Мирову угоду", відповідно до умов якої ПОКВКП "Полтавапаливо" зобов’язується в строк до 01.10.2020 погасити свою заборгованість або передати у власність приватного товариства нерухоме майно відповідної вартості, яке перебуває в управлінні "Полтавапаливо"", — йдеться в повідомленні.

Ексочільнику "Полтавапаливо" повідомили про підозру за заволодіння майже 13 млн грн - фото 1
Допис САП. Фото: скриншот
Ексочільнику "Полтавапаливо" повідомили про підозру за заволодіння майже 13 млн грн - фото 2
Допис САП. Фото: скриншот

Продовжуючи свій злочинний намір, виконувач обов'язків директора комунального підприємства незаконно передав комунальне майно приватній компанії.

Він передав у приватну власність шість виробничих будинків з господарськими спорудами в Полтаві, Кременчуці, Лубнах та трьох селищах Козельщинського, Машівського та Решетилівського районів, загальною площею майже 75 тис. квадратних метрів за 1 794 874 грн. Однак, за результатами експертизи, ринкова вартість цього майна становить 14 526 029 грн.

Дії виконувача обов’язків директора "Полтавапаливо", який зловживаючи посадою, незаконно передав комунальне майно і завдав мільйонних збитків громаді, кваліфіковані Кримінальним Кодексом України. Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, що колишній заступник голови Державної митної служби України Руслан Черкасський, разом із Віталієм Кіро, який причетний до виробництва сигарет з підробленими акцизними марками, інвестували значні кошти в нерухомість у Дубаї. Загальна вартість їхніх придбань становить близько 25 мільйонів доларів.

Також на Закарпатті перед судом постане керівництво заповідника, яке завдало збитків місцевому бюджету на 6,2 мільйона гривень. Зекономлені кошти посадовці використовували у тому числі й на виплату премій собі та працівникам заповідника.

НАБУ
суд
корупція
САП
гроші
Україна
злочин
війна в Україні
арешт
майно
керівники

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

27 травня 2024

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

28 травня 2024

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі