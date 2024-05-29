Бывшего руководителя «Полтатопливо» подозревают в нанесении ущерба территориальной общине на 13 млн грн

Заседание в суде. Фото: иллюстративное: hromadske

САП и НАБУ подозревают бывшего руководителя Полтаватопливо" в нанесении ущерба на 13 млн грн. Злоупотребляя служебным положением, он незаконно отчуждал коммунальное имущество и нанес миллионный ущерб территориальной общине.

Об этом сообщила пресс-служба САП в Telegram в среду, 29 мая.

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Сегодня 29 мая 2024 года детективы НАБУ при процессуальном руководстве прокурора САП сообщили о подозрении бывшему и.о. директора ПОКВКП "Полтаватопливо" в злоупотреблении, которое нанесло обществу ущерб на почти 13 млн грн.

Досудебным расследованием установлено, что в июне 2020 года исполняющий обязанности директора ПОКВКП "Полтаватопливо" заключил договор с частной компанией о предоставлении финансовой помощи на 1,890 млн грн сроком на один месяц, нарушая устав предприятия и без разрешения Полтавского областного совета.

"Осознавая, что общество не может вернуть указанные средства, директор коммунального предприятия подписал "Мировое соглашение", согласно условиям которого ПОКВКП "Полтаватопливо" обязуется в срок до 01.10.2020 погасить свою задолженность или передать в собственность частного общества недвижимое имущество соответствующей стоимости, которое находится в управлении "Полтаватопливо"", — говорится в сообщении.

Сообщение САП. Фото: скриншот

Сообщение САП. Фото: скриншот

Продолжая свое преступное намерение, исполняющий обязанности директора коммунального предприятия незаконно передал коммунальное имущество частной компании.

Он передал в частную собственность шесть производственных домов с хозяйственными сооружениями в Полтаве, Кременчуге, Лубнах и трех поселках Козельщинского, Машевского и Решетиловского районов общей площадью почти 75 тыс. квадратных метров за 1 794 874 грн. Однако, по результатам экспертизы, рыночная стоимость этого имущества составляет 14 526 029 грн.

Действия исполняющего обязанности директора "Полтаватопливо", злоупотребляя должностью, незаконно передал коммунальное имущество и нанес миллионный ущерб общине, квалифицированные Уголовным Кодексом Украины. В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Напомним, что бывший заместитель председателя Государственной таможенной службы Украины Руслан Черкасский вместе с Виталием Киро, который причастен к производству сигарет с поддельными акцизными марками, инвестировали значительные средства в недвижимость в Дубае. Общая стоимость их приобретений составляет около 25 миллионов долларов.

Также на Закарпатье перед судом предстанет руководство заповедника, нанесшее ущерб местному бюджету на 6,2 миллиона гривен. Сэкономленные средства чиновники использовали, в том числе, и на выплату премий себе и работникам заповедника.