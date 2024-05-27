На Закарпатті керівники заповіднику привласнили 6,2 мільйона гривень з місцевого бюджету

Слідчі дії працівників ДБР. Фото: ДБР

На Закарпатті перед судом постане керівництво заповідника, яке завдало збитків місцевому бюджету на 6,2 мільйона гривень. Зекономлені кошти посадовці використовували у тому числі й на виплату премій собі та працівникам заповідника.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань у понеділок, 27 травня.

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В ДБР завершили досудове розслідування відносно директора та головного бухгалтера Карпатського біосферного заповідника. Ці люди незаконно зменшили виплати за користування землею на 6,2 млн гривень. Обвинувальний акт вже було направлено до суду.

В ДБР зазначили, що у користуванні заповідника перебуває понад 66,5 тис. гектарів землі, за що має сплачуватись податок до місцевого бюджету.

Щоб зменшити витрати, посадовці вирішили рахувати податок на землю за нижчим коефіцієнтом, аніж передбачено законом для земель природоохоронного призначення. Внаслідок цього, більш ніж протягом року дії такої схеми заповідник не доплатив до місцевого бюджету понад 6,2 млн грн.

"Зекономлені кошти посадовці використовували у тому числі й на виплату премій собі та працівникам заповідника", — повідомили в ДБР.

Слідчі дії ДБР

Директор та головний бухгалтер обвинувачуються в умисному використанні службового становища за попередньою змовою групою осіб. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

Під час досудового розслідування підозрювані повністю відшкодували завдані збитки. Їм обрано запобіжний захід — особисте зобов'язання.

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