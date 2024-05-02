НАБУ розкрило схему розкрадання майже 5 млн гривень Укрзалізниці

Залізничний вокзал Києва. Фото: rubryka.com

Найближчим часом розпочнеться судовий процес над сімома особами, обвинуваченими у спробі привласнення майже 5 мільйонів гривень Укрзалізниці. Вони хотіли закупити ПЛР-тестів на COVID-19 за завищеними цінами.

Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у четвер, 2 травня.

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Деталі справи про розкрадання коштів Укрзалізниці

Першого травня 2024 року прокурор від Спеціалізованої антикорупційної прокуратури направив до суду звинувачення проти чотирьох колишніх посадовців філії Укрзалізниці та трьох представників приватної компанії. Вони звинувачуються у спробі викрасти кошти під час закупівлі ПЛР-тестів.

За даними, отриманими під час досудового розслідування, яке проводили детективи НАБУ, у 2020 році посадовці Укрзалізниці розробили план привласнення коштів шляхом завищення вартості ПЛР-тестів на COVID-19 на понад 400 гривень за одиницю у порівнянні з ринковою ціною та забезпечення перемоги в тендері для підібраної фірми.

Загальна сума, яку планувалося привласнити, становила майже 5 мільйонів гривень, але через невдачу з внутрішніми процедурами узгодження, контракт так і не був підписаний.

Оскільки двоє з підозрюваних переховуються від слідства, щодо них проводилося спеціальне досудове розслідування. Ще одного підозрюваного було екстрадовано зі Словаччини.

Допис САП. Фото: скриншот

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро і Спеціальна антикорупційна прокуратура повідомили про підозру в незаконному збагаченні народному депутату від "Слуги Народу" Андрію Клочку.

Раніше НАБУ викрило чинного міністра України, який був учасником злочинної схеми з заволодіння державною землею на 291 млн гривень та спробі заволодіння землею ще на 190 млн гривень.