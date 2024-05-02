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НАБУ раскрыло схему хищения почти 5 млн гривен Укрзализныци

2 мая 2024 14:19
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Бригадир София
редактор
НАБУ раскрыло схему хищения почти 5 млн гривен Укрзализныци
Железнодорожный вокзал Киева. Фото: rubryka.com
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В ближайшее время начнется судебный процесс над семью лицами, обвиняемыми в попытке присвоения почти 5 миллионов гривен Укрзализныци. Они хотели закупить ПЦР-тестов на COVID-19 по завышенным ценам.

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в четверг, 2 мая.

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Детали дела о хищении средств Укрзализныци

Первого мая 2024 года прокурор от Специализированной антикоррупционной прокуратуры направил в суд обвинения против четырех бывших должностных лиц филиала Укрзализныци и трех представителей частной компании. Они обвиняются в попытке похитить средства при закупке ПЦР-тестов.

По данным, полученным в ходе досудебного расследования, которое проводили детективы НАБУ, в 2020 году должностные лица Укрзализныци разработали план присвоения средств путем завышения стоимости ПЦР-тестов на COVID-19 более чем на 400 гривен за единицу по сравнению с рыночной ценой и обеспечения победы в тендере. подобранной компании.

Общая сумма, которую планировалось присвоить, составляла почти 5 миллионов гривен, но из-за неудачи с внутренними процедурами согласования контракт так и не был подписан.

Поскольку двое из подозреваемых скрываются от следствия, в их отношении проводилось специальное досудебное расследование. Еще один подозреваемый был экстрадирован из Словакии.

Скриншот сообщения САП
Пост САП. Фото: скриншот

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро и Специальная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении в незаконном обогащении народному депутату от "Слуги Народа" Андрею Клочко.

Ранее НАБУ разоблачило действующего министра Украины , который был участником преступной схемы по завладению государственной землей на 291 млн гривен и попытке завладения землей еще на 190 млн гривен.

НАБУ
Укрзализныця
коррупция
ПЦР-тест
САП
Украина
поезда
COVID

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