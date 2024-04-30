Екскерівники заводу в Запоріжжі підлаштували держзакупівлю за завищеною ціною — їх судили

Запорізький електровозоремонтний завод. Фото: railexpoua.com

Колишніх керівників "Запорізького електровозоремонтного заводу" засудили до позбавлення волі. Їх визнали винними у зловживанні службовим становищем, що завдало значних збитків.

Про це повідомляє САП у Telegram у вівторок, 30 квітня.

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Колегія суддів ВАКС оголосила вирок для колишнього керівника ПрАТ "Запорізький електровозоремонтний завод" та його заступника. Їх визнали винними у зловживанні службовим становищем, що завдало понад 780 тис. гривень збитків.

Суд призначив експосадовцям покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади на строк три роки та зі штрафом у розмірі 17 тис. гривень. А організатора злочину засудили до п'яти років в'язниці з позбавленням права обіймати посади протягом трьох років та штрафом 17 тис. гривень.

Що відомо про злочин

У 2014 році керівник заводу та його заступник у змові з організатором злочину незаконно забезпечили перемогу приватного товариства у державній закупівлі 30 коліс для електровозів за ціною 2,45 млн гривень.

В той час як їх ринкова вартість становила лише 1,01 млн гривень, що спричинило збитки державному підприємству.

Скриншот допису САП

Нагадаємо, в Миколаївській області посадовець лісогосподарського підприємства незаконно роздавав землі в оренду фермерам. Таким чином, він завдав збитків державі на понад 45 млн гривень.

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