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Экс-руководители завода в Запорожье подстроили госзакупку по завышенной цене — их судили

30 апреля 2024 10:46
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Экс-руководители завода в Запорожье подстроили госзакупку по завышенной цене — их судили
Запорожский электровозоремонтный завод. Фото: railexpoua.com
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Бывших руководителей "Запорожского электровозоремонтного завода" приговорили к лишению свободы. Их признали виновными в злоупотреблении служебным положением, что нанесло значительный ущерб.

Об этом сообщает САП в Telegram во вторник, 30 апреля.

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Коллегия судей ВАКС огласила приговор бывшему руководителю ЧАО "Запорожский электровозоремонтный завод" и его заместителю. Их признали виновными в злоупотреблении служебным положением, что нанесло больще 780 тыс. гривен ущерба.

Суд назначил экс-чиновникам наказание в виде четырех лет лишения свободы с лишением права занимать должности сроком на три года и со штрафом в размере 17 тыс. гривен. А организатор преступления приговорен к пяти годам тюрьмы с лишением права занимать должности в течение трех лет и штрафом 17 тыс. гривен.

Что известно о преступлении

В 2014 году руководитель завода и его заместитель в сговоре с организатором преступления незаконно обеспечили победу частного общества в государственной закупке 30 колес для электровозов по цене 2,45 млн гривен.

В то время как их рыночная стоимость составляла лишь 1,01 млн гривен, что повлекло ущерб государственному предприятию.

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Скриншот поста САП

Напомним, в Николаевской области чиновник лесохозяйственного предприятия незаконно раздавал земли в аренду фермерам. Таким образом, он нанес ущерб государству более чем на 45 млн гривен.

Также мы писали, что в Харькове отец и дочь решили расширить площадь собственного домовладения. Они установили забор возле реки, тем самым преградив доступ к ней другим людям и нанеся ущерб городу.

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САП
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Запорожье

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