На Закарпатье руководители заповедника присвоили 6,2 миллиона гривен из местного бюджета

Следственные действия работников ДБР. Фото: ДБР

На Закарпатье перед судом предстанет руководство заповедника, нанесшее ущерб местному бюджету на 6,2 миллиона гривен. Сэкономленные средства должностные лица использовали в том числе и на выплату премий себе и работникам заповедника.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований в понедельник, 27 мая.

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Работники заповедника присвоили 6,2 миллиона гривен

В ГБР завершили досудебное расследование в отношении директора и главного бухгалтера Карпатского биосферного заповедника. Эти люди незаконно уменьшили выплаты за пользование землей на 6,2 миллиона гривен. Обвинительный акт уже был направлен в суд.

В ГБР отметили, что в использовании заповедника находится более 66,5 тыс. гектаров земли, за что должен уплачиваться налог в местный бюджет.

Чтобы уменьшить расходы, чиновники решили считать налог на землю по более низкому коэффициенту, чем предусмотрено законом для земель природоохранного назначения. В результате более чем в течение года действия такой схемы заповедник не доплатил в местный бюджет более 6,2 миллиона гривен.

"Сэкономленные средства чиновники использовали в том числе и на выплату премий себе и работникам заповедника", — сообщили в ГБР.

Следственные действия ГБР

Директор и главный бухгалтер обвиняются в умышленном использовании служебного положения по предварительному сговору группой лиц. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

В ходе досудебного расследования подозреваемые полностью возместили нанесенный ущерб. Им избрана мера пресечения — личное обязательство.

Ранее мы сообщали, что директор Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос отстранил от исполнения обязанностей своего первого заместителя Гизо Углаву. В НАБУ сказали, что такие меры необходимы для обеспечения объективного досудебного расследования.

Напомним, ранее сообщалось, что работники НАБУ задержали семь человек, которые хотели присвоить себе почти 5 млн гривен Укрзализныци. Они хотели закупить ПЦР-тесты на COVID-19 по завышенным ценам.