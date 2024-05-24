Директор НАБУ усунув свого першого заступника у зв'язку з розслідуванням зливу інформації

Перший заступник директора НАБУ Гізо Углава. Фото: РБК-Україна

Директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос відсторонив від виконання обов'язків свого першого заступника Гізо Углаву. В НАБУ сказали, що такі міри необхідні для забезпечення об'єктивного досудового розслідування.

Про це повідомила пресслужба НАБУ у п'ятницю, 24 травня.

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Як стверджує ряд українських ЗМІ із посиланням на анонімні джерела, Углава може входити у коло осіб, причетних до витоку інформації про перебіг розслідувань НАБУ в інтересах підозрюваних.

"Для забезпечення обʼєктивного досудового розслідування, розпочатого за фактом ймовірного витоку інформації, наказом Директора НАБУ за відповідною заявою про можливий конфлікт інтересів усунуто Першого заступника Директора НАБУ від виконання посадових обов’язків та керівництва, закріпленими у внутрішніх документах напрямами та підрозділами. Про перебіг та результати досудового розслідування будемо інформувати громадськість", — прокоментували ситуацію із відстороненням у НАБУ.

Допис НАБУ в Telegram

Також у бюро підкреслили, що керівництво та колектив НАБУ зацікавлені у повному та об'єктивному розслідуванні факту витоку інформації.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що працівники НАБУ затримали сімох осіб, які хотіли привласнити собі майже 5 млн гривень Укрзалізниці. Вони хотіли закупити ПЛР-тести на COVID-19 за завищеними цінами.

НАБУ веде розслідування справи народного депутата, який намагався підкупити високопосадовців у сфері відновлення. Йдеться про Сергія Лабазюка, який хотів дати хабар за тендери з відновлення Миколаївщини.