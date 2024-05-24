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Директор НАБУ отстранил своего первого заместителя от работы — какая причина

24 мая 2024 14:59
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Директор НАБУ устранил своего первого зама в связи с расследованием слива информации
Первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава. Фото: РБК-Украина
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос отстранил от исполнения обязанностей своего первого заместителя Гизо Углаву. В НАБУ сказали, что подобные меры необходимы для обеспечения объективного досудебного расследования.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ в пятницу, 24 мая.

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Как утверждает ряд украинских СМИ со ссылкой на анонимные источники, Углава может входить в круг лиц, причастных к утечке информации о ходе расследований НАБУ в интересах подозреваемых.

"Для обеспечения объективного досудебного расследования, начатого по факту вероятной утечки информации, приказом Директора НАБУ по соответствующему заявлению о возможном конфликте интересов отстранен Первый заместитель Директора НАБУ от выполнения должностных обязанностей и руководства, закрепленными во внутренних документах направлениями и подразделениями. О ходе и результатах досудебного расследования будем информировать общественность", — прокомментировали ситуацию с отстранением в НАБУ.

Пост НАБУ
Сообщение НАБУ в Telegram

Также в бюро подчеркнули, что руководство и коллектив НАБУ заинтересованы в полном и объективном расследовании факта утечки информации.

Напомним, ранее сообщалось, что работники НАБУ задержали семерых человек, которые хотели присвоить себе почти 5 млн гривен Укрзализныци. Они хотели закупить ПЦР-тесты на COVID-19 по завышенным ценам.

НАБУ ведет расследование дела народного депутата, пытавшегося подкупить чиновников в сфере восстановления. Речь идет о Сергее Лабазюке, который хотел дать взятку за тендеры по восстановлению Николаевщины.

НАБУ
закон
коррупция
Украина
информация

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