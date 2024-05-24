Член ВРП скуповує нерухомість за гроші невідомого походження — розслідування

Член Вищої ради правосуддя Роман Маселко. Фото: Цензор.нeт

Член Вищої ради правосуддя Роман Маселко, а також його родичі під час війни активно скуповують нерухомість на кошти невідомого походження. Зокрема йдеться про нерухомість, вартість якої перевищує 150 тисяч доларів.

Про це пише видання "Закон та бізнес" у п'ятницю, 24 травня.

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Журналісти видання з'ясували, що пенсіонерка Галина Боженко, яка є тіткою Маселка, позичила його дружині майже 15 тисяч доларів, щоб сім'я члена ВСП купила у Києві "двушку" за майже 1,6 млн грн.

При цьому з декларації випливає, що дружина Маселко при купівлі квартири зберегла свій доларовий депозит (майже 11,8 тисяч доларів). Варто наголосити, що офіційних коштів сім'ї, що залишилися, не вистачило б для купівлі квартири навіть з урахуванням грошей від тітки.

Окрім того, журналісти з'ясували, що тітка, маючи пенсію близько 15 тисяч грн, вже під час війни придбала у власність два приміщення площею 14,7 та 11.9 м2 та дві квартири в один день площею 47,2 м2 та 100,1 м2 у ЖК "Еко-дім" у Львів. Експерти оцінили, що загальна вартість такої нерухомості перевищує 150 тисяч доларів.

Спадок від дідуся

Маселко пояснив, що його тітці дістався спадок від дідуся. 85-річний дідусь мав 27 рахунків у 8 банках на суму майже 1,55 млн грн. Всі ці гроші після його смерті перейшли дочці у спадок. При цьому ЗМІ вдалося дізнатися, що офіційно він ніяк не міг заробити такої суми за останні 20 років свого життя.

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Раніше ми повідомляли, що Директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос відсторонив від виконання обов'язків свого першого заступника Гізо Углаву. В НАБУ сказали, що такі міри необхідні для забезпечення об'єктивного досудового розслідування.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що працівники НАБУ затримали сімох осіб, які хотіли привласнити собі майже 5 млн гривень Укрзалізниці. Вони хотіли закупити ПЛР-тести на COVID-19 за завищеними цінами.