Член ВСП скупает недвижимость за деньги неизвестного происхождения — расследование

Член Высшего совета правосудия Роман Маселко. Фото: Цензор.нет

Член Высшего совета правосудия Роман Маселко, а также его родственники во время войны активно скупают недвижимость на средства неизвестного происхождения. В частности, речь идет о недвижимости, стоимость которой превышает 150 тысяч долларов.

Об этом пишет издание "Закон и бизнес" в пятницу, 24 мая.

Читайте также:

Недвижимость за десятки тысяч долларов

Журналисты издания выяснили, что пенсионерка Галина Боженко, являющаяся тетей Маселко, ссудила его жене почти 15 тысяч долларов, чтобы семья члена ВСП купила в Киеве "двушку" за почти 1,6 млн грн.

При этом из декларации следует, что жена Маселко при покупке квартиры сохранила свой долларовый депозит (около 11,8 тысячи долларов). Стоит отметить, что оставшихся официальных средств семьи не хватило бы для покупки квартиры даже с учетом денег от тети.

Кроме того, журналисты выяснили, что тетя, имея пенсию около 15 тысяч грн, уже во время войны приобрела в собственность два помещения площадью 14,7 и 11.9 м2 и две квартиры в один день площадью 47,2 м2 и 100,1 м2. в ЖК "Эко-дом" в Львове. Эксперты оценили, что общая стоимость такой недвижимости превышает 150 тысяч долларов.

Наследство от дедушки

Маселко объяснил, что его тете досталось наследство от дедушки. 85-летний дедушка имел 27 счетов в 8 банках на сумму почти 1,55 млн. грн. Все эти деньги после его смерти перешли дочери по наследству. При этом СМИ удалось узнать, что официально он никак не мог заработать такую сумму за последние 20 лет своей жизни.

Ранее "ЗиБ" сообщал, что нардепы Максим Бужанский и Кирилл Нестеренко обратились в ВСП и НАПК с просьбой проверить сомнительные факты декларации члена ВСП.

Ранее мы сообщали, что директор Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос отстранил от исполнения обязанностей своего первого заместителя Гизо Углаву. В НАБУ сказали, что такие меры необходимы для обеспечения объективного досудебного расследования.

Напомним, ранее сообщалось, что работники НАБУ задержали семерых человек, которые хотели присвоить себе почти 5 млн гривен Укрзализныци. Они хотели закупить ПЦР-тесты на COVID-19 по завышенным ценам.