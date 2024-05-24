Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Член ВСП скупает недвижимость за деньги неизвестного происхождения — расследование arrow

Член ВСП скупает недвижимость за деньги неизвестного происхождения — расследование

24 мая 2024 21:53
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Член ВСП скупает недвижимость за деньги неизвестного происхождения — расследование
Член Высшего совета правосудия Роман Маселко. Фото: Цензор.нет
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Член Высшего совета правосудия Роман Маселко, а также его родственники во время войны активно скупают недвижимость на средства неизвестного происхождения. В частности, речь идет о недвижимости, стоимость которой превышает 150 тысяч долларов.

Об этом пишет издание "Закон и бизнес" в пятницу, 24 мая.

Читайте также:

Недвижимость за десятки тысяч долларов

Журналисты издания выяснили, что пенсионерка Галина Боженко, являющаяся тетей Маселко, ссудила его жене почти 15 тысяч долларов, чтобы семья члена ВСП купила в Киеве "двушку" за почти 1,6 млн грн.

При этом из декларации следует, что жена Маселко при покупке квартиры сохранила свой долларовый депозит (около 11,8 тысячи долларов). Стоит отметить, что оставшихся официальных средств семьи не хватило бы для покупки квартиры даже с учетом денег от тети.

Кроме того, журналисты выяснили, что тетя, имея пенсию около 15 тысяч грн, уже во время войны приобрела в собственность два помещения площадью 14,7 и 11.9 м2 и две квартиры в один день площадью 47,2 м2 и 100,1 м2. в ЖК "Эко-дом" в Львове. Эксперты оценили, что общая стоимость такой недвижимости превышает 150 тысяч долларов.

Наследство от дедушки

Маселко объяснил, что его тете досталось наследство от дедушки. 85-летний дедушка имел 27 счетов в 8 банках на сумму почти 1,55 млн. грн. Все эти деньги после его смерти перешли дочери по наследству. При этом СМИ удалось узнать, что официально он никак не мог заработать такую сумму за последние 20 лет своей жизни.

Ранее "ЗиБ" сообщал, что нардепы Максим Бужанский и Кирилл Нестеренко обратились в ВСП и НАПК с просьбой проверить сомнительные факты декларации члена ВСП.

Ранее мы сообщали, что директор Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос отстранил от исполнения обязанностей своего первого заместителя Гизо Углаву. В НАБУ сказали, что такие меры необходимы для обеспечения объективного досудебного расследования.

Напомним, ранее сообщалось, что работники НАБУ задержали семерых человек, которые хотели присвоить себе почти 5 млн гривен Укрзализныци. Они хотели закупить ПЦР-тесты на COVID-19 по завышенным ценам.

война
суд
коррупция
недвижимость
деньги
Украина

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

19 мая 2024

20:01В Крыму поразили российский малый ракетный корабль "Циклон", есть жертвы, — СМИ

20 мая 2024

21:45 В ТЦК рассказали, как ВВК оценивает пригодность к службе

23 мая 2024

14:59 Ливни, грозы и шквалы — синоптик Диденко предупредила украинцев об ухудшении погоды завтра