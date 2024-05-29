Руслан Черкасський має майно у Дубаї на десятки мільйонів доларів, — ЗМІ

Руслан Черкаський. Фото: Апостроф

Колишній заступник голови Державної митної служби України Руслан Черкасський, разом із Віталієм Кіро, який причетний до виробництва сигарет з підробленими акцизними марками, інвестували значні кошти в нерухомість у Дубаї. Загальна вартість їхніх придбань становить близько 25 мільйонів доларів. Частину цього майна вони здавали в оренду, іншу частину вже продали.

Ці дані були отримані в межах міжнародного розслідувального проєкту Dubai Unlocked, повідомляють "Схеми".

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Що відомо про злочин Черкасського і Кіро

У 2010 році Черкасський і Кіро придбали двоє апартаментів у Pentominium tower (нині Six Senses Residences) по 649 квадратних метрів кожен. Загальна сума транзакцій — понад 10 мільйонів доларів.

У 2009 році вони спільно купили офісне приміщення в Dubai Pearl загальною вартістю 14 мільйонів доларів. Частка Черкасського становить 861 квадратний метр.

На даний момент обидва житлові комплекси недобудовані. У доступних майнових деклараціях Руслана Черкасського відсутні згадки про ці інвестиції.

Черкасський раніше вказував у деклараціях інші об’єкти нерухомості в Об'єднаних Арабських Еміратах. За даними з Дубайського реєстру, він купив дві квартири в житловому комплексі Bahar 6 у 2008 році. Одну з них він придбав спільно з Віталієм Кіро.

У декларації Черкасський вніс цю нерухомість з помилкою у прізвищі співвласника — замість Кіро вказав Коро. За даними розслідування, це було зроблено навмисно, оскільки Віталій Кіро є фігурантом журналістських розслідувань і відомий своєю причетністю до тютюнового бізнесу, який працював із порушенням законодавства.

Проблеми з деклараціями

Черкасський продав свою частку в апартаментах Bahar 6 Кіро у 2023 році, а інші апартаменти у тому ж ЖК — ще на початку 2021 року. Загальна сума транзакцій склала 224 тисячі доларів. Обидві квартири приносили дохід від оренди, але про цей дохід у доступних деклараціях Черкасського відомостей немає.

Розслідування НАБУ і САП

НАБУ і САП розслідують можливу легалізацію коштів, одержаних Черкасським. До цього нібито причетна його співмешканка Марія Трифонова, власниця косметологічних клінік в Україні, Литві та Латвії. Слідство вважає, що Черкасський з початку 2020 року до кінця червня 2022 року набув активів, вартість яких значно перевищує його законні доходи.

Журналісти "Схем" знайшли значні фінансові інвестиції Черкасського в Дубаї, які не були задекларовані офіційно. Це, як вони зазначають, може свідчити про можливі корупційні дії та нелегальні фінансові операції. На тлі цих розслідувань, Кабінет міністрів України звільнив Черкасського з посади заступника голови Державної митної служби у березні 2023 року.

Ми писали раніше, що національне антикорупційне бюро (НАБУ) завершило розслідування щодо народного депутата, який намагався підкупити високопосадовців у сфері відновлення. Йдеться про Сергія Лабазюка, який хотів дати хабар за тендери з відновлення Миколаївщини.

Також ми повідомляли, що прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) ухвалив рішення завершити досудове розслідування у справі міжнародоного аеропорту "Одеса". Наразі усім фігурантам, які задіянні у привласненні та розкраданні майна підприємства, повідомили про підозри, далі справу розглядатиме суд.