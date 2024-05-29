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Экс-замглавы таможни имеет элитное имущество в Дубае на десятки миллионов долларов, — СМИ

29 мая 2024 09:24
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
У Руслана Черкасского есть имущество в Дубае на десятки миллионов долларов, — СМИ
Руслан Черкасский. Фото: Апостроф
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Бывший заместитель председателя Государственной таможенной службы Украины Руслан Черкасский вместе с Виталием Киро, причастным к производству сигарет с поддельными акцизными марками, инвестировали значительные средства в недвижимость в Дубае. Общая стоимость их приобретений составляет около 25 миллионов долларов. Часть этого имущества они сдавали внаем, другую часть уже продали.

Эти данные были получены в рамках международного расследовательного проекта Dubai Unlocked, сообщают "Схемы".

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Что известно об имуществе Черкасского и Киро

В 2010 году Черкасский и Киро приобрели два апартамента у Pentominium tower (ныне Six Senses Residences) по 649 квадратных метров каждый. Общая сумма транзакций — более 10 миллионов долларов.

В 2009 году они вместе купили офисное помещение в Dubai Pearl общей стоимостью 14 миллионов долларов. Часть Черкасского составляет 861 квадратный метр.

На данный момент оба жилых комплекса недостроены. В доступных имущественных декларациях Руслана Черкасского отсутствуют упоминания об этих инвестициях.

Черкаский ранее указывал в декларациях другие объекты недвижимости в Объединенных Арабских Эмиратах. По данным из Дубайского реестра, он купил две квартиры в жилом комплексе Bahar 6 в 2008 году. Одну из них он приобрел вместе с Виталием Киро.

В декларации Черкасский внес эту недвижимость с ошибкой в фамилии совладельца — вместо Киро указал Коро. По данным расследования, это было сделано намеренно, поскольку Виталий Киро является фигурантом журналистских расследований и известен своей причастностью к табачному бизнесу, работавшему с нарушением законодательства.

Проблемы с декларациями

Черкасский продал свою долю в апартаментах Bahar 6 Киро в 2023 году, а другие апартаменты в том же ЖК — еще в начале 2021 года. Общая сумма транзакций составила 224 тысяч долларов. Обе квартиры приносили доход от аренды, но об этом доходе в доступных декларациях Черкасского сведений нет.

Расследование НАБУ и САП

НАБУ и САП расследуют возможную легализацию средств, полученных Черкасским. К этому причастна его сожительница Мария Трифонова, владелица косметологических клиник в Украине, Литве и Латвии. Следствие считает, что Черкасский с начала 2020 года до конца июня 2022 года приобрел активы, стоимость которых значительно превышает его законные доходы.

Журналисты "Схем" обнаружили значительные финансовые инвестиции Черкасского в Дубае, которые не были задекларированы официально. Это, как они отмечают, может свидетельствовать о возможных коррупционных действиях и нелегальных финансовых операциях. На фоне этих расследований Кабинет министров Украины уволил Черкасского с должности заместителя председателя Государственной таможенной службы в марте 2023 года.

Мы писали ранее, что национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) завершило расследование в отношении народного депутата, пытавшегося подкупить чиновников в сфере восстановления. Речь идет о Сергее Лабазюке, который хотел дать взятку за тендеры по восстановлению Николаевщины.

Также мы сообщали, что прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) принял решение завершить досудебное расследование по делу международного аэропорта "Одесса". Пока всем фигурантам, задействованным в присвоении и хищении имущества предприятия, сообщили о подозрениях, дальше дело будет рассматривать суд.

коррупция
Таможенная служба
Дубай
таможня
имущество

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