Адвокат из компании Найема "Миллер" Алексей Носов был пойман на взятке — реакция фирмы

Адвокат Алексей Носов. Фото: advokatpost.com

Адвоката из столичной компании "Миллер" Алексея Носова разоблачили на взятке в размере 200 тысяч долларов. В фирме заявили, что "не ожидали такого от члена команды даже на уровне следственной версии".

О разоблачении сообщает НАБУ во вторник, 4 июня.

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Что известно о деле Носова

"Средства предлагались детективу НАБУ и прокурору САП за принятие решения о передаче дела в отношении подзащитного в другой орган досудебного расследования. Речь идет о деле завладения электрической энергией ЧАО "НЕК "Укрэнерго" и легализации полученных от ее продажи средств на сумму 716 млн грн", — отметили в НАБУ.

Несмотря на то, что в ведомстве не назвали имени подозреваемого в коррупции, впоследствии стало известно, что речь идет об Алексее Носове. Он адвокат юридической фирмы "Миллер", которую основал адвокат, общественный деятель и военнослужащий ВСУ Маси Найем.

Какая реакция компании "Миллер"

В компании, где работает подозреваемый, отметили в Facebook, что шокированы ситуацией, ведь фирма "строится на принципах честности в отношениях с клиентами и государством". Также в компании "не подозревали и не ожидали от члена нашей команды даже на уровне следственной версии".

Скриншот сообщения с фейсбук-страницы "Миллер, юридическая компания"

"Поэтому по решению команды компания разрывает любые отношения с Алексеем Носовым, соответствующие юридические действия мы реализуем в ближайшее время, когда Алексей будет на связи. Мы прилагаем все усилия для установления истины и будем содействовать официальному расследованию", — говорится в сообщении.

Там добавили, что не будут выступать в защиту подозреваемого ни публично, ни в рамках уголовного производства.

Больше новостей о финансовых махинациях

Напомним, что также подозревают бывшего руководителя "Полтатопливо" в нанесении ущерба на 13 миллионов гривен. Злоупотребляя служебным положением, он незаконно отчуждал коммунальное имущество.

Также недавно обвинили начальницу отдела публичных закупок коммунального учреждения Одесского городского совета в служебной халатности. Она переплатила 300 тысяч гривен за дорожные знаки.