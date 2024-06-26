Экс-чиновник ГПУ Игорь Щербина получил шесть лет тюрьмы за взятку

Суд объявил приговор экс-чиновнику Генпрокуратуры Щербине. Фото: САП

Экс-чиновнику Генпрокуратуры Игорю Щербине, который требовал взятку для директора Государственного бюро расследований, объявили приговор — шесть лет лишения свободы. В рамках исполнения решения осужденный взят под стражу в зале суда.

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в среду, 26 июня.

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Приговор по делу Щербины

Высший антикоррупционный суд назначил шесть лет заключения бывшему начальнику Главного следственного управления Генпрокуратуры Игорю Щербине: в 2019 году чиновника уличили в подстрекательстве к предоставлению 150 тыс. долларов взятки экс-директору ГБР Роману Трубе.

Имя осужденного САП не называет, однако, по информации Новини.LIVE, речь идет об Игоре Щербине.

"Экс-чиновника признали виновным по ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса. Щербина проведет 6 лет за решеткой, также у него конфискуют имущество. А еще суд лишил мужчину чина старшего советника юстиции", — говорится в публикации САП.

Во исполнение решения суда Щербина взят под стражу в зале суда. Приговор вступает в законную силу через тридцать дней со дня его провозглашения, если он не будет обжалован в апелляционном порядке.

Фрагмент судебного заседания. Фото: САП

Детали дела Щербины

Экс-начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Игоря Щербину задержали в декабре 2019 года по подозрению в вымогательстве 150 тыс. долларов взятки за закрытие дела Государственного бюро расследований.

По данным следователей, при посредничестве предпринимателя в сфере строительства подозреваемый требовал от одного из киевских застройщиков деньги якобы для дальнейшей передачи директору ГБР.

В обмен на указанную сумму Щербина должен был договориться о закрытии уголовного производства, которое расследовало терруправление ГБР относительно действий этой компании-застройщика.

Сообщение Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Фото: скриншот

Последние дела САП

Напомним, прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры направил в суд обвинительный акт в отношении юриста Болградского района Одесской области: Сергея Высоцкого разоблачили на получении взятки в размере 4 тысячи долларов.

Также САП сообщила о завершении следствия по делу депутата Одесского областного совета и его сообщников, которые положили из государственного бюджета 16,4 миллиона гривен в свой карман.

Сообщено о подозрении экс-руководителю Государственной миграционной службы Украины Максиму Соколюку в незаконном завладении более 88 миллионами гривен государственных средств.