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Суд избрал меру пресечения для мэра Мукачева

26 июня 2024 23:48
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Бригадир София
редактор
Суд над мэром Мукачево — какую меру пресечения избрал судья
Заседание в суде. Фото: иллюстративный, Стрыйский горрайонный суд
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В среду, 26 июня, следователь судья Высшего антикоррупционного суда Украины избрал меру пресечения для мэра Мукачева. Он вместе с другими лицами подозревается в злоупотреблении служебным положением.

Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура в  Telegram.

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Мэра Мукачева вместе с другими подозреваемыми пытался продать земельный участок коммунальной собственности площадью более 3 гектаров по заниженной цене. Суд решил применить к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 30 миллионов гривен, а также возложить на него соответствующие процессуальные обязанности.

Фрагмент судебного заседания. Фото: САП
Фрагмент судебного заседания. Фото: САП
Сообщение Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Фото: скриншот
Сообщение Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, экс-чиновнику Генпрокуратуры Игорю Щербине, требовавшему взятку для директора Государственного бюро расследований, огласили приговор — шесть лет лишения свободы.

Ранее САП сообщила о завершении следствия по делу депутата Одесского областного совета и его сообщников, которые положили из государственного бюджета 16,4 миллиона гривен в свой карман.

НАБУ
суд
коррупция
САП
Украина
Закарпатье
ВАКС
Мукачево

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