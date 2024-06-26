Суд над мэром Мукачево — какую меру пресечения избрал судья

Суд избрал меру пресечения для мэра Мукачева
В среду, 26 июня, следователь судья Высшего антикоррупционного суда Украины избрал меру пресечения для мэра Мукачева. Он вместе с другими лицами подозревается в злоупотреблении служебным положением.
Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура в Telegram.
Мера предосторожности для мэра Мукачево
Мэра Мукачева вместе с другими подозреваемыми пытался продать земельный участок коммунальной собственности площадью более 3 гектаров по заниженной цене. Суд решил применить к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 30 миллионов гривен, а также возложить на него соответствующие процессуальные обязанности.
Напомним, экс-чиновнику Генпрокуратуры Игорю Щербине, требовавшему взятку для директора Государственного бюро расследований, огласили приговор — шесть лет лишения свободы.
Ранее САП сообщила о завершении следствия по делу депутата Одесского областного совета и его сообщников, которые положили из государственного бюджета 16,4 миллиона гривен в свой карман.
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