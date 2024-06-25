Масштабна корупційна схема — у Мукачеві затримано мера та голову райради

Працівники СБУ проводять обшук у посадовців на Закарпатті. Фото: СБУ

Співробітники СБУ та НАБУ викрили міського голову і голову районної ради одного з міст Закарпатської області в організації корупційної схеми з продажу земельної ділянки за заниженою вартістю. Посадовці зловживали службовим становищем, що призвело до збитків на суму понад 75 мільйонів гривень.

Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України у вівторок, 25 червня.

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За матеріалами справи, посадовці зловживали службовим становищем з метою продажу за заниженою вартістю земельної ділянки у центрі міста — стадіону "Авангард" площею понад три гектари.

"Як свідчать дані слідства, на сесії міськради міський голова забезпечив прийняття рішення про продаж ділянки за ціною, заниженою у майже 9 разів. При цьому покупцем ділянки виступило приватне товариство, фактичним контролером якого є голова районної ради", — йдеться в повідомленні.

Обшук у фігурантів справи. Фото: СБУ

Згідно з матеріалами справи, за "занижений висновок" власникам оціночної компанії було надано хабар. Внаслідок таких операцій земля з ринковою вартістю 84,6 млн грн була продана за 9,6 млн грн. Крім того міський голова надав товариству відстрочку платежу на 6 місяців.

Наразі співробітники СБУ та НАБУ затримали міського голову, голову районної ради, колишнього начальника відділу комунальної власності та земельних відносин міської ради. За скоєні злочини посадовцям, а також двом власникам оціночної компанії та оцінювачу готується повідомлення про підозру за трьома статтями.

ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів);

ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем);

ст. 368-4 (підкуп особи, яка надає публічні послуги).

Нагадаємо, СБУ повідомила про підозру керівнику Російського університету спецназу імені Путіна Байбетара Вайханова. Чоловік входить до найближчого оточення глави Чечні Рамзана Кадирова та проводить підготовку бойовиків для окупаційних угруповань РФ.

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