Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow На Закарпатье задержан мэр города и его сообщники по обвинению в коррупции arrow

На Закарпатье задержан мэр города и его сообщники по обвинению в коррупции

25 июня 2024 09:38
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Масштабная коррупционная схема — в Мукачево задержаны мэр и глава райсовета
Сотрудники СБУ проводят обыск у чиновников в Закарпатье. Фото: СБУ
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

Сотрудники СБУ и НАБУ разоблачили мэра и председателя районного совета одного из городов Закарпатской области в организации коррупционной схемы по продаже земельного участка по заниженной стоимости. Чиновники злоупотребляли служебным положением, что привело к убыткам на сумму более 75 миллионов гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины во вторник, 25 июня.

Читайте также:

Задержан мэр Мукачево и председатель Мукачевского районного совета

Сотрудники СБУ и НАБУ разоблачили городского голову Мукачево Андрея Балогу и председателя Мукачевского районного совета Михаила Ланя в причастности к коррупционным схемам.

По материалам дела, чиновники злоупотребляли служебным положением с целью продажи по заниженной стоимости земельного участка в центре города — стадиона "Авангард" площадью более трех гектаров.

"Как свидетельствуют данные следствия, на сессии горсовета городской голова обеспечил принятие решения о продаже участка по цене, заниженной почти в 9 раз. При этом покупателем участка выступило частное общество, фактическим контролером которого является председатель районного совета" , — говорится в сообщении.

На Закарпатье задержан мэр города и его сообщники по обвинению в коррупции - фото 1
Обыск у фигурантов дела. Фото: СБУ

Согласно материалам дела, за "заниженное заключение" владельцам оценочной компании была предоставлена взятка. В результате таких операций земля с рыночной стоимостью 84,6 млн грн была продана за 9,6 млн грн. Кроме того, городской голова предоставил обществу отсрочку платежа на 6 месяцев.

Сотрудники СБУ и НАБУ задержали городского голову, председателя районного совета, бывшего начальника отдела коммунальной собственности и земельных отношений городского совета. За совершенные преступления должностным лицам, а также двум владельцам оценочной компании и оценщику готовится уведомление о подозрении по трем статьям.

  • ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов);
  • ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением);
  • ст. 368-4 (подкуп лица, оказывающего публичные услуги).

Напомним, СБУ сообщила о подозрении руководителю Российского университета спецназа имени Путина Байбетара Вайханова. Мужчина входит в ближайшее окружение главы Чечни Рамзана Кадырова и проводит подготовку боевиков для оккупационных группировок РФ.

Ранее мы писали, что в Черкассах СБУ задержала рэкетиров, требовавших деньги у семей павших воинов ВСУ. В семье одного из погибших бойцов злоумышленники потребовали пять миллионов гривен.

СБУ
НАБУ
махинации
правосудие
коррупция
взятка
Украина
Закарпатье
Мукачево

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

17 июня 2024

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

13 июня 2024

17:34 Убийство 9-летней украинки в Германии — подозреваемый сделал заявление