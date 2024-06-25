Масштабная коррупционная схема — в Мукачево задержаны мэр и глава райсовета

Сотрудники СБУ проводят обыск у чиновников в Закарпатье. Фото: СБУ

Сотрудники СБУ и НАБУ разоблачили мэра и председателя районного совета одного из городов Закарпатской области в организации коррупционной схемы по продаже земельного участка по заниженной стоимости. Чиновники злоупотребляли служебным положением, что привело к убыткам на сумму более 75 миллионов гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины во вторник, 25 июня.

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Сотрудники СБУ и НАБУ разоблачили городского голову Мукачево Андрея Балогу и председателя Мукачевского районного совета Михаила Ланя в причастности к коррупционным схемам.

По материалам дела, чиновники злоупотребляли служебным положением с целью продажи по заниженной стоимости земельного участка в центре города — стадиона "Авангард" площадью более трех гектаров.

"Как свидетельствуют данные следствия, на сессии горсовета городской голова обеспечил принятие решения о продаже участка по цене, заниженной почти в 9 раз. При этом покупателем участка выступило частное общество, фактическим контролером которого является председатель районного совета" , — говорится в сообщении.

Обыск у фигурантов дела. Фото: СБУ

Согласно материалам дела, за "заниженное заключение" владельцам оценочной компании была предоставлена взятка. В результате таких операций земля с рыночной стоимостью 84,6 млн грн была продана за 9,6 млн грн. Кроме того, городской голова предоставил обществу отсрочку платежа на 6 месяцев.

Сотрудники СБУ и НАБУ задержали городского голову, председателя районного совета, бывшего начальника отдела коммунальной собственности и земельных отношений городского совета. За совершенные преступления должностным лицам, а также двум владельцам оценочной компании и оценщику готовится уведомление о подозрении по трем статьям.

ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов);

ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением);

ст. 368-4 (подкуп лица, оказывающего публичные услуги).

Напомним, СБУ сообщила о подозрении руководителю Российского университета спецназа имени Путина Байбетара Вайханова. Мужчина входит в ближайшее окружение главы Чечни Рамзана Кадырова и проводит подготовку боевиков для оккупационных группировок РФ.

Ранее мы писали, что в Черкассах СБУ задержала рэкетиров, требовавших деньги у семей павших воинов ВСУ. В семье одного из погибших бойцов злоумышленники потребовали пять миллионов гривен.