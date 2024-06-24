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У Черкасах затримали рекетирів, які вимагали гроші у родичів полеглих воїнів ЗСУ

24 червня 2024 15:06
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
СБУ затримала зловмисників — рекетири вимагали гроші у родичів полеглих воїнів ЗСУ
Затриманий рэкетир. Фото: СБУ
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

 У Черкасах Служба безпеки України затримала рекетирів, які вимагали гроші у родин полеглих воїнів Сил оборони. У сім'ї одного з загиблих бійців зловмисники вимагали п'ять мільйонів гривень.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ у понеділок, 24 червня.

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Вимагали грошей у родин полеглих воїнів

СБУ у співпраці з Національною поліцією нейтралізувала злочинне угруповання, яке тероризувало і тримало в страху мешканців Черкас. Серед потерпілих є родичі полеглих українських воїнів.

Правоохоронці задокументовано факт вимагання п'яти мільйонів гривень з родини полеглого на фронті військовослужбовця ЗСУ. Зловмисникам стало відомо, що дружина військового та його 20-річний син отримали від держави грошову допомогу. Після цього члени банди намагалися "збити" з них свій відсоток.

"Щоб залякати потерпілих, зловмисники переслідували молодого чоловіка та погрожували зробити його інвалідом, а на матір чинили психологічний тиск через телефонні дзвінки", — повідомили в СБУ.

При цьому грошей зловмисникам було мало. Вони вимагали від потерпілих безпідставно визнати одного із них позашлюбним сином полеглого захисника. Таким чином вони хотіли уникнути мобілізації і разом з грошима втекти за кордон.

співробітники СБУ проводять затримання
Співробітники СБУ проводять затримання. Фото: СБУ
СБУ проводить слідчі дії
Співробітник СБУ у помешканні підозрюваного. Фото: СБУ

Дії СБУ та поліції

СБУ затримала двох учасників злочинної групи у ту мить, коли їм передавали частину грошей. Затриманими виявилися місцеві кримінальники, які спеціалізувались на вимаганні неіснуючих боргів з мешканців Черкас.

Наразі затриманим уже повідомлено про підозру у вимаганні, яке завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, вчинене в умовах воєнного стану.

Рекетири перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Також перевіряється їх причетність до інших тяжких злочинів.

повідомлення про дії СБУ
Рекетири вимагали гроші у сімей полеглих воїнів. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що співробітники Служби безпеки України викрили агентурну групу ФСБ РФ, яка займалася розвідувально-підривною діяльністю на Одещині.

Служба безпеки України затримала двох блогерів, які поширювали у соцмережах локації бойових позицій та переміщення ЗСУ. 

СБУ
війна
ЗСУ
Україна
злочин
загиблі

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