СБУ задержала злоумышленников - рэкетиры требовали деньги у родственников павших воинов ВСУ

Задержанный рекетир. Фото: СБУ

В Черкассах Служба безопасности Украины задержала рэкетиров, требовавших деньги у семей павших воинов Сил обороны. У семьи одного из погибших бойцов злоумышленники потребовали пять миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ в понедельник, 24 июня.

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Требовали денег у семей павших воинов

СБУ в сотрудничестве с Национальной полицией нейтрализовала преступную группировку, которая терроризировала и держала в страхе жителей Черкасс. Среди пострадавших есть родственники павших украинских воинов.

Правоохранители задокументировали факт вымогательства пяти миллионов гривен от семьи павшего на фронте военнослужащего ВСУ. Злоумышленникам стало известно, что жена военного и его 20-летний сын получили от государства денежную помощь. После этого члены банды пытались "сбить" с них свой процент.

"Чтобы запугать потерпевших, злоумышленники преследовали молодого человека и угрожали сделать его инвалидом, а на мать оказывали психологическое давление через телефонные звонки", — сообщили в СБУ.

При этом денег злоумышленникам было мало. Они требовали от потерпевших безосновательно признать одного из них внебрачным сыном павшего защитника. Таким образом, они хотели избежать мобилизации и вместе с деньгами бежать за границу.

Сотрудники СБУ производят задержание. Фото: СБУ

Сотрудник СБУ находится в доме подозреваемого. Фото: СБУ

Действия СБУ и полиции

СБУ задержала двух участников преступной группы в тот момент, когда им передавали часть денег. Задержанными оказались местные уголовники, специализировавшиеся на вымогательстве несуществующих долгов с жителей Черкасс.

Задержанным уже сообщено о подозрении в вымогательстве, которое нанесло имущественный ущерб в особо крупных размерах, совершенное в условиях военного положения.

Рэкетиры находятся под стражей. Им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества. Также проверяется их причастность к другим тяжким преступлениям.

Рэкетиры требовали деньги у семей павших воинов. Фото: скриншот

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