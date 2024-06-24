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В Черкассах задержали рэкетиров, требовавших деньги у родственников павших воинов ВСУ

24 июня 2024 15:06
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
СБУ задержала злоумышленников - рэкетиры требовали деньги у родственников павших воинов ВСУ
Задержанный рекетир. Фото: СБУ
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

В Черкассах Служба безопасности Украины задержала рэкетиров, требовавших деньги у семей павших воинов Сил обороны. У семьи одного из погибших бойцов злоумышленники потребовали пять миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ в понедельник, 24 июня.

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Требовали денег у семей павших воинов

СБУ в сотрудничестве с Национальной полицией нейтрализовала преступную группировку, которая терроризировала и держала в страхе жителей Черкасс. Среди пострадавших есть родственники павших украинских воинов.

Правоохранители задокументировали факт вымогательства пяти миллионов гривен от семьи павшего на фронте военнослужащего ВСУ. Злоумышленникам стало известно, что жена военного и его 20-летний сын получили от государства денежную помощь. После этого члены банды пытались "сбить" с них свой процент.

"Чтобы запугать потерпевших, злоумышленники преследовали молодого человека и угрожали сделать его инвалидом, а на мать оказывали психологическое давление через телефонные звонки", — сообщили в СБУ.

При этом денег злоумышленникам было мало. Они требовали от потерпевших безосновательно признать одного из них внебрачным сыном павшего защитника. Таким образом, они хотели избежать мобилизации и вместе с деньгами бежать за границу.

сотрудники СБУ производят задержание
Сотрудники СБУ производят задержание. Фото: СБУ
СБУ проводит следственные действия
Сотрудник СБУ находится в доме подозреваемого. Фото: СБУ

Действия СБУ и полиции

СБУ задержала двух участников преступной группы в тот момент, когда им передавали часть денег. Задержанными оказались местные уголовники, специализировавшиеся на вымогательстве несуществующих долгов с жителей Черкасс.

Задержанным уже сообщено о подозрении в вымогательстве, которое нанесло имущественный ущерб в особо крупных размерах, совершенное в условиях военного положения.

Рэкетиры находятся под стражей. Им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества. Также проверяется их причастность к другим тяжким преступлениям.

сообщение о действиях СБУ
Рэкетиры требовали деньги у семей павших воинов. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили агентурную группу ФСБ РФ, занимавшуюся разведывательно-подрывной деятельностью в Одесской области.

Служба безопасности Украины задержала двух блогеров, распространявших в соцсетях локации боевых позиций и перемещение ВСУ.

СБУ
война
ВСУ
Украина
преступление
погибшие

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