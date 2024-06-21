Поширили позиції ЗСУ в мережі — силовики затримали двох блогерів

Силовики СБУ та затриманий. Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала двох блогерів, які поширювали у соцмережах локації бойових позицій та переміщення ЗСУ. Фігуранти — мешканці Вінниччини та Запоріжжя.

Про це повідомила пресслужба силового відомства у п'ятницю, 21 червня.

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Як заявили силовики, один з підозрюваних адмініструє власний Телеграм-канал з аудиторією майже 140 тис. користувачів, де з'явилося відео розташування вогневої позиції ЗСУ в Куп’янському районі Харківщини.

Затриманий та слідчий СБУ. Джерело СБУ

Також там з'явився відеозапис, де видно оборонні лінії ЗСУ в районі Роботиного на Запоріжжі. Блогер транслював переміщення бронетехніки й артсистем в одному з регіонів України.

Інший фігурант — вінничанин, який зафільмував політ українського військового гелікоптера, виклав відповідне відео з прив’язкою до геолокації у Фейсбук та намагався популяризувати його в інших спільнотах соцмереж.

Силовики заарештували обох підозрюваних та оголосили їм про підозру. Їм загрожує вісім років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше в СБУ назвали загальну кількість знищених російських танків за два роки, та показали відео влучань.

Також силовики у Дніпропетровській області затримали завербованого агента ФСБ, який готував нову серію російських ударів по Нікопольському району області, створюючи плацдарм для просування ворога вглиб регіону.