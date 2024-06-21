Распространили позиции ВСУ в сети — силовики задержали двух блоггеров

Силовики СБУ и задержанный. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала двух блоггеров, распространявших в соцсетях локацию боевых позиций и перемещение ВСУ. Оба фигуранта — жители Винницкой и Запорожской областей.

Об этом сообщила пресс-служба силового ведомства в пятницу, 21 июня.

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Как заявили силовики, один из подозреваемых администрирует собственный Телеграмм-канал с аудиторией почти 140 тыс. пользователей, где появилось видео расположение огневой позиции ВСУ в Купянском районе Харьковской области.

Задержанный и следователь СБУ. Источник СБУ

Также там появилась видеозапись, где видны оборонные линии ВСУ в районе Роботино на Запорожье, и транслировал перемещение бронетехники и артсистем в одном из регионов Украины.

Другой фигурант — винничанин, который снял полет украинского военного вертолета, и выложил соответствующее видео с привязкой к геолокации в Фейсбук, попытавшись популяризировать его в других сообществах соцсетей.

Силовики арестовали обоих подозреваемых и объявили им о подозрении. Им грозит восемь лет лишения свободы.

Напомним, ранее в СБУ назвали общее количество уничтоженных российских танков за два года и показали видео попаданий.

Также силовики в Днепропетровской области задержали завербованного агента ФСБ, готовившего новую серию российских ударов по Никопольскому району области, создавая плацдарм для продвижения врага вглубь региона.