Балогу 27 июня выпустили под залог 30 миллионов

Мэр Мукачево Андрей Балога. Фото: городской совет Мукачево

Городской голова Мукачево Андрей Балога в четверг, 27 июня, вышел на свободу. Для этого он заплатил залог в размере 30 млн гривен.

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола в Telegram.

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"Мэр Мукачева Андрей Балога вышел на свободу уплатив залог в размере 30 млн гривен", — говорится в сообщении.

Скриншот поста Глаголы

Отметим, что после внесения залога Балога должен придерживаться ряда обязанностей, в частности:

не отлучаться из Мукачево без разрешения;

воздерживаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми;

сдать загранпаспорт;

носить электронный браслет.

Напомним, сотрудники СБУ и НАБУ разоблачили мэра и главу районного совета Мукачево в организации коррупционной схемы по продаже земельного участка по заниженной стоимости. В результате землю, которая стоит 84,6 млн грн, продали всего за 9,6 млн грн. Это нанесло ущерб государству на сумму более 75 млн гривен.

Также мы писали, что следственный судья ВАКС избрал меру пресечения для мэра Мукачева Андрея Балоги. Он вместе с другими лицами подозревается в злоупотреблении служебным положением.