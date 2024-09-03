Мэр Мукачева Андрей Балога не будет носить электронный браслет — решение ВАКС

Андрей Балога. Фото: mukachevo.net

Высший антикоррупционный суд разрешил городскому голове Мукачево Андрею Балоге не носить электронный браслет. Также чиновник теперь будет иметь право передвигаться в пределах Закарпатской области.

Как сообщил в комментарии Суспільному в понедельник, 2 августа, адвокат Балоги Евгений Старцев, соответствующее решение следственный судья ВАКС принял в пятницу, 23 августа.

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По информации журналиста Олега Новикова, на снятии браслета настаивала сторона защиты Балоги. Адвокат аргументировал такую просьбу отключениями света и неисправной работой браслета. Остальные обязательства будут действовать до 23 октября.

В чем обвиняют мэра Мукачево Андрея Балогу

В конце июня текущего года сотрудники СБУ и НАБУ разоблачили мэра Мукачево Андрея Балогу и председателя Мукачевского районного совета Михаила Ланя в причастности к коррупционным схемам.

По данным следствия, фигуранты по заниженной стоимости продавали стадион "Авангард" в центре города. В результате их махинаций государство понесло убытки на сумму более 75 миллионов гривен.

В качестве меры пресечения суд избрал для подозреваемого содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 30 миллионов гривен.

Через день после избрания меры пресечения Балога внес залог и вышел на свободу. Правда, даже после этого он должен был придерживаться ряда обязательств: не отлучаться из Мукачево без разрешения, воздерживаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми, сдать паспорт, а также носить электронный браслет.